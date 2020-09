Basket giovanile il PGC Cantù inserito nella prima fase nel girone B

Basket giovanile definiti dalla Fip Lombardia i due gironi di under15 Eccellenza.

Basket Giovanile alla guida della forte squadra brianzola coach Christian Di Giuliomaria

Novità importanti per il basket giovanile nostrano e lombardo in vista della stagione agonistica 2020/21. Il comitato fip regionale ha definito i due gironi del campionato Under15 Eccellenza maschile che vede al via anche il PGC Cantù di coach Christian Di Giuliomaria inserito nel girone B

GIRONE A

012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL – CREMONA (CREMONA)

051820 BASKET BRESCIA LEONESSA S.P.A. – BRESCIA (BRESCIA)

000107 A|X Armani Exchange Olimpia Milano – MILANO (MILANO)

050633 POL.DIL. LA TORRE BASKET – TORRE BOLDONE (BERGAMO)

000602 URANIA BASKET MILANO SSD a R.L. – MILANO (MILANO)

000928 POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO – CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

050000 A.S.DIL. BLU OROBICA – BERGAMO (BERGAMO)

Girone: GIRONE B

054479 MALASPINA SPORT TEAM – MILANO (MILANO)

000109 ROBUR ET FIDES POL.DIL. – VARESE (VARESE)

039055 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD – GALLARATE (VARESE)

052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL – LEGNANO (MILANO)

000105 PALLACANESTRO CANTU’ SPA – CERMENATE (COMO)

000108 PALLACANESTRO VARESE SPA – VARESE (VARESE)

035353 US PALL. AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)