Basket giovanile il Progetto Giovani Cantù TOP unica rappresentante lariana

Basket giovanile la Fip Lombardia ha pubblicato le squadre iscritte al campionato U14 Elite.

Basket giovanile la squadra canturina è allenata da coach Stefano Galimberti e Fulvio Roncoroni

News per il basket giovanile nostrano arrivano ancora dal comitato Fip Lombardia che ha pubblicato l’elenco delle 16 società ammesse al campionato Under 14 Elite 2020/21. Tra queste, unica rappresentante comasca Il Progetto Giovani Cantù Under 14 Top, che sarà guidata da Stefano Galimberti nella veste di primo allenatore e da Fulvio Roncoroni come suo assistente.

Le 16 squadre Under14 Elite Lombardia 2020/21

000105 PALLACANESTRO CANTU’

000107 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL A|X Armani Exchange Olimpia Milano

000108 PALLACANESTRO VARESE SPA PALLACANESTRO VARESE SPA

000109 ROBUR ET FIDES POL.DIL. ROBUR ET FIDES POL.DIL.

000520 NUOVA ARGENTIA PALLACANESTRO

000602 URANIA BASKET MILANO

001820 A.DIL SPORTIVA BASKET

008275 ASDBT CONGREGATIO ALTAE TURRIS

012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL GUERINO VANOLI BASKET SRL

017132 A.S.D. MILANOTRE BASKET A.S.D. MILANOTRE BASKET

035353 US PALL. AURORA DESIO 94 US PALL. AURORA DESIO 94

044480 PALL. BERNAREGGIO 99 PALL. BERNAREGGIO 99

050000 A.S.DIL. BLU OROBICA A.S.DIL. BLU OROBICA

050925 A.S.D. VIRTUS BRESCIA PALLACANESTRO BRESCIA

051538 A.S.D. TIGERS MILANO A.S.D. TIGERS MILANO

052146 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE