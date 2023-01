Basket giovanile la Lombardia di marca lariana vola in finale al Memorial Fabbri

Basket giovanile secondo successo di fila per la squadra regionale dei nati 2008 a Rimini.

Basket giovanile il team biancoverde guidato dal tecnico nostrano Semoventa oggi sfida il Lazio per il 1° posto

La selezione Lombardia di marca lariana vola in finalissima all'11esima edizione del prestigioso Memorial Fabbri uno degli appuntamenti più attesi del basket giovanile italiano che quest'anno si gioca a Rimini dal 3 al 6 gennaio e vede al via le rappresentative regionali dell'annata 2008. La Lombardia guidata dal tecnico nostrano Matteo Semoventa e che vanta nel roster i tre cestisti del Progetto Giovani Cantù Andrea Panceri, Bogdan Zimonjic e Matteo Molteni ieri ha centrato il secondo successo consecutivo superando dopo l'Emilia Romagna anche la Toscana al termine di una gara mozzafiato. Grazie a questa vittoria la selezione nostrana si è qualifcata per la finalissima in programma oggi contro il Lazio al palasport Flaminio di Rimini.

Il tabellino di Lombardia-Toscana 92-90 (25-26; 29-24; 17-18; 21-22)

LOMBARDIA: Molteni 9, Zana 11, Bassi 4, Forini 12, Frontini 8, Bottelli 4, Zimonjic 5, Trezzi 2, Gualdi 12, Cefis 8, Germani 14, Panceri 4. All. Semoventa.

Il calendario del girone Azzurro

Martedì 3 gennaio

Ore 16.30 Lombardia-Lazio 62-78, Emilia-Toscana 65-86

Mercoledì 4 gennaio

Ore 16.30 Lombardia-Emilia 78-73, Toscana-Lazio 67-81

Giovedì 5 gennaio

Ore 18.30 Lombardia-Toscana 92-90, Lazio-Emilia 62-69

Classifica Girone Azzurro

Lazio, Lombardia 4; Toscana, Emilia 2.

Venerdì 6 gennaio

Finale 3°.4° posto Emilia-Toscana 66-78; finale 1°-2° posto Lombardia-Lazio

Questa la selezione Lombarda 2008

FRONTINI LORENZO 2008 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

TREZZI ALESSIO 2008 US PALL. AURORA DESIO 94

GUALDI NICOLO’ 2008 PALL. OLIMPIA MILANO

FORINI RICCARDO 2008 PALL. OLIMPIA MILANO

GERMANI DAVIDE 2008 PALL. OLIMPIA MILANO

PANCERI ANDREA 2008 PALLACANESTRO CANTU’

ZIMONJIC BOGDAN 2008 PALLACANESTRO CANTU’

MOLTENI MATTEO 2008 PALLACANESTRO CANTU’

BOTTELLI FEDERICO 2008 VARESE ACADEMY

CEFIS ANDREA 2008 ASD BLU OROBICA BERGAMO

ZANA MATTEO 2008 ASD BLU OROBICA BERGAMO

BASSI LUCA 2008 POL. DIL. LIBERTAS CERNUSCO

STAFF C.R.L.

DIRIGENTE FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO PIETRO

ALLENATORE SEMOVENTA MATTEO

ASSISTENTE CORNAGHI MARCO

PREPARATORE FISICO CANEGRATI FEDERICO

FISIOTERAPISTA BUTTOL FEDERICO