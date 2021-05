Basket giovanile la Pol. Cucciago ’80 ripropone a giugno il camp tutto al femminile

Basket giovanile quante proposte estive per gli appassionati della palla a spicchi in Brianza.

Basket giovanile i Bulls di Fabio Borghi hanno aperto le iscrizioni per il Day Camp a Cucciago e il Summer Camp a Campodolcino

Sarà un’estate molto intensa e ricca di opportunità per il basket giovanile quella che si sta preparando a Cucciago. Sia per gli appassionati della palla a spicchi maschile che per quella femminile.

Torna il camp al femminile della Pol. Cucciago’80

La Polisportiva Cucciago’80 anche quest’anno ha messo in moto la macchina organizzativa del suo tradizionale camp estivo di basket al femminile. Saranno due settimane dal 21 al 25 giugno e dal 26 al 20 giugno caratterizzate da due parole d’ordine basilari: sicurezza e divertimento. Un vero mantra per quello che è stato presentato come il camp estivo più forte del… coronavirus. Un camp giornaliero rivolto alle ragazze di ogni età che si svolgerà dalle ore 8.30 del mattino fino alle 18 presso la palestra e le strutture comunali di via Sant’Arialdo a Cucciago alla presenza di super ospiti anche di tecnici e giocatori di serie A. Direttore del camp: Mario Pagani. Coordinatore tecnico: Franco Cofrancesco a cui sarà affiancato un collaudato staff medico e di istruttori. Iscrizioni e info a www.cucciago80.info oppure info@cucciago80.it oppure tel 340.2569227.

Estate calda tra camp in montagna e in città con i Cucciago Bulls

Molto attivi anche i Cucciago Bulls del presidente Fabio Borghi che stanno organizzando un’estate davvero scoppiettante per i giovani appassionati della palla a spicchi nostrana. Sono ancora aperte infatti le iscrizioni per partecipare alla sesta edizione del Basket Camp Blackcourth che si svolgerà a Campodolcino dal 27 giugno al 3 luglio e sarà riservata a ragazzi e ragazze nati/e dal 2002 al 2012 (info e iscrizioni sul sito www.cucciagobulls.com),. Inoltre il club del patron Fabio Borghi ha messo in moto la macchina organizzativa dei Basket Day Camp, che si svolgeranno durante l’estate con il patrocinio del Comune di Cucciago. I camp prevedono tre turni: il 1° dal 14 al 18 giugno, il 2° dal 19 al 23 luglio e infine il 3° dal 30 agosto al 3 settembre. Tutti i turni sono aperti ai ragazzi nati dal 2009 al 2014 (a numero chiuso) e si svolgeranno sui campi della palestra comunale di via Sant’Arialdo a Cucciago, del PalaMpNext di Cucciago e sul campo esterno della scuola media di Cucciago a pochi passi dalla palestra. Le giornate saranno dedicate a tanto basket ma non solo e si svolgeranno dalle ore 8.30 fino alle ore 17 sotto la supervisione di istruttori qualificati. Per ulteriori informazioni e iscrizioni gli interessati possono rivolgersi via email a estateacucciagobasketcamp@gmail.com o al tel 3408011804.