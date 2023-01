Basket giovanile la rappresentativa Lombardia va ko all'esordio nel Memorial Fabbri

Basket giovanile parte male avventura della truppa lariana con la selezione regionale 2008.

Basket giovanile la squadra diretta dal tecnico nostrano Semoventa ieri ha perso contro il Lazio 62-78 e oggi sfida l'Emilia

E' iniziata male l'avventura della selezione Lombardia all'11esima edizione del prestigioso Memorial Fabbri uno degli appuntamenti più attesi del basket giovanile italiano che quest'anno si gioca a Rimini dal 3 al 6 gennaio e vede al via le selezioni regionali dell'annata 2008. Nella Lombardia figurano anche alcuni rappresentanti del movimento lariano a cominciare dal capo allenatore il tecnico nostrano Matteo Semoventa mentre nel roster fanno parte i tre cestisti del Progetto Giovani Cantù Andrea Panceri, Bogdan Zimonjic e Matteo Molteni. Come detto però ieri l'esordio della selezione lombarda è stato amaro visto che ha perso contro il Lazio per 62-78. Oggi alle ore 16.30 la seconda partita contro l'Emila Romagna che ieri è stata sconfitta dalla Toscana. Domani terza giornata di gare mentre venerdì 6 sono in programma le finali.

Il calendario del girone Azzurro

Martedì 3 gennaio

Ore 16.30 Lombardia-Lazio 62-78, Emilia-Toscana 65-86

Classifica Girone Azzurro

Lazio, Toscana 2; Lombardia, Emilia 0.

Mercoledì 4 gennaio

Ore 16.30 Lombardia-Emilia, Toscana-Lazio

Giovedì 5 gennaio

Ore 18.30 Lombardia-Toscana, Lazio-Emilia

Venerdì 6 gennaio

Finali.

Questa la selezione Lombarda 2008

FRONTINI LORENZO 2008 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

TREZZI ALESSIO 2008 US PALL. AURORA DESIO 94

GUALDI NICOLO’ 2008 PALL. OLIMPIA MILANO

FORINI RICCARDO 2008 PALL. OLIMPIA MILANO

GERMANI DAVIDE 2008 PALL. OLIMPIA MILANO

PANCERI ANDREA 2008 PALLACANESTRO CANTU’

ZIMONJIC BOGDAN 2008 PALLACANESTRO CANTU’

MOLTENI MATTEO 2008 PALLACANESTRO CANTU’

BOTTELLI FEDERICO 2008 VARESE ACADEMY

CEFIS ANDREA 2008 ASD BLU OROBICA BERGAMO

ZANA MATTEO 2008 ASD BLU OROBICA BERGAMO

BASSI LUCA 2008 POL. DIL. LIBERTAS CERNUSCO

STAFF C.R.L.

DIRIGENTE FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO PIETRO

ALLENATORE SEMOVENTA MATTEO

ASSISTENTE CORNAGHI MARCO

PREPARATORE FISICO CANEGRATI FEDERICO

FISIOTERAPISTA BUTTOL FEDERICO