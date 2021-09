Basket giovanile, la Virtus organizza una serie di Leve under13 per l'annata 2009 

Basket giovanile: il club di Cermenate apre le porte a nuovi atleti per la stagione 2021/22.

Basket giovanile: prove di allenamento sono previste per martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 10 settembre

Il basket giovanile anche nella provincia di Como sta riprendendo in molte società. Tra queste una delle più attive è certamente la Virtus Cermenate che oltre a curare la ripresa della prima squadra verso il campionato di serie C Gold, punta molta attenzione sul suo vivaio. Ecco perché apre le sue porte organizzando una serie di leve riservata alla categoria Under13.

La Virtus infatti apre le porte a tutti i ragazzi dell'annata 2009 che vorrebbero provare a giocare a pallacanestro e per questo ha previsto per loro tre date che si svolgeranno presso il campetto da basket all'aperto a fianco della Palestra Renato Malacarne (Via E. Montale 1, Cermenate):

Martedì 07 settembre dalle ore 17:30 alle ore 19:00 Mercoledì 08 settembre dalle ore 17:30 alle ore 19:00 Venerdì 10 settembre dalle ore 17:30 alle ore 19:00

Importante segnalare che non è richiesto il green pass perché il protocollo non prevede la certificazione verde. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la società e il responsabile del settore giovanile Mauro Somaschini tel . 3474244865