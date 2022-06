Basket giovanile l'atteso ritorno del Trofeo Giovani è stato un successone 

Basket giovanile si è chiuso il tradizionale torneo post season organizzato dalla società di Tavernerio.

Basket giovanile in campo dal 21 maggio al 12 giugno U19, U17, U15, U14 ma anche per il minibasket Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti

Si è concluso uno degli eventi più attesi del basket giovanile in provincia di Como. Dopo due anni di stop a causa della pandemia quest'anno infatti è tornato a giocare il Trofeo Giovani il tradizionale torneo organizzato dal Basket Tavernerio con il patrocinio del Comune locale e che si è svolto dal 21 maggio al 12 giugno. Un'edizione molto sentita e attesa come sempre sotto la regia del factotum Max Di Landri presidente del Basket Tavernerio che ha voluto per l'occasione inserire nel cartellone due tornei distinti e per tutte le fasce di età: il primo il più classico Trofeo Giovani riservato alle categorie Under19 (per i nati negli anni 2004-05-06), Under17 (per i nati 2006-07-08), Under15 (per i nati 2008-09) e Under14 (per i nati 2009/10) e poi un secondo torneo per i + piccoli cestiti il Trofeo Giovanissimi, riservato alle categorie del minibasket per i nati dal 2011 al 2015. Oltre 40 le squadre iscritte che hanno dato vita a tre settimane di tutte partite avvincenti e divertenti.

Queste le squadre vincitrici di ogni categoria.

Scoiattoli: Tavernerio.

Aquilotti: Pol. Comense 2015.

Esordienti: Aurora Desio.

Under14: Pol Comense 2015.

Under15: Pallacanestro Albavilla.

Under17: Sant’Ambrogio Mariano Comense.

Under19: Nerviano.