Basket giovanile Le Bocce continua da novembre con il TeamWork Project on line

Il basket giovanile rischia di essere come tutto lo sport dilettantistico tra i più penalizzati da questo stop forzato e inevitabile dovuto alla nuova emergenza sanitaria. In pratica un secondo lockdown per tanti atleti nostrani visto che i campionati sono stati posticipati al gennaio 2021. In questa situazione drammatica c’è chi come Le Bocce Erba non è rimasto con le mani in mano ma ha rilanciato il suo “Teamwork Project”, un progetto on line già attivo da oltre un anno che con allenamenti virtuali, piani di lavoro aggiornati sia tecnici che atletuci ma anche eventi a tema sempre sul web vuole mantenere in “allenamento” e in contatto tutti i suoi atleti di ogni categoria. Il progetto nella sua nuova veste, partirà da lunedì 2 novembre e vedrà coinvolte tutte le squadre del settore erbese dall’Under12 all’Under18 che saranno gestite dai rispettivi allenatori che si coordineranno con il preparapore atletico Davide Fumagalli. Verrà stilato un planning settimanale che sarà inviato ai ragazzi nel fine settimana. Lo staff vuole far di tutto per rendere questi appuntamenti il più possibile vicini alla realtà con un forte coinvolgimento dei ragazzi, come se fosse in presenza. Inoltre saranno organizzate anche serate per tutto il settore giovanile con relatori speciali dal Mental Coach al Nutrizionista o ad uno Psicologo in modo da far sentire la vicinanza del club ai ragazzi e alle loro famiglie. Le Bocce Erba quindi non si ferma ma riparte, almeno virtualmente.