Basket giovanile l’Under16 del PGC nella prima fase giocherà nel girone B

Basket giovanile definito il campionato Eccellenza Lombardo con due raggruppamenti.

Basket giovanile il quotato team brianzolo è diretto da coach Mattia Costacurta

Il basket giovanile lombardo ha definito i due gironi del campionato Under16 Eccellenza che vede al via come unica rappresentante nostrana il Pgc Cantù. La quotata squadra brianzola diretta da coach Mattia Costacurta è stata inserita nella prima fase nel girone B.

GIRONE A

052110 NBB BRESCIA S.S.D. A R.L. – MAZZANO (BRESCIA)

000107 A|X Armani Exchange Olimpia Milano – MILANO (MILANO)

050000 A.S.DIL. BLU OROBICA – BERGAMO (BERGAMO)

012522 GUERINO VANOLI BASKET SRL – CREMONA (CREMONA)

000928 POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO – CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

051820 BASKET BRESCIA LEONESSA S.P.A. – BRESCIA (BRESCIA)

050633 POL.DIL. LA TORRE BASKET – TORRE BOLDONE (BERGAMO)

Girone: GIRONE B

000105 PALLACANESTRO CANTU’ SPA – (COMO)

044480 PALL. BERNAREGGIO 99 – BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)

000109 ROBUR ET FIDES POL.DIL. – VARESE (VARESE)

052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL – LEGNANO (MILANO)

035353 US PALL. AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)

000108 PALLACANESTRO VARESE SPA – VARESE (VARESE)

052424 ASD HERE YOU CAN – PAVIA (PAVIA)