Basket giovanile nuovo progetto al via per le squadre Under20 e Under18

Basket giovanile a Villa Guardia la sezione maschile è in fermento.

Basket giovanile il responsabile del settore Gabriele Borghi ha studiato un percorso rivolto ai nati dal 2001 al 2005 linfa della squadra di Promozione

Nel panorama della palla a spicchi nostrana c’è una società che punta molto sul basket giovanile e non solo sulla sua prima squadra. Stiamo parlando del GS Villa Guardia che sta oliando i motori della sua sezione basket per farsi trovare pronta al lapartenza della nuova stagione agonistica 2020/21. E non solo la prima squadra che ripartirà dalla Promozione perchè in casa della GSV è tutto pronto per riprendere l’attività sul campo anche con un nuovo ed ambizioso progetto per il settore giovanile. Il responsabile del settore maschile Gabriele Borghi ha studiato un percorso finalizzato alla valorizzazione dei giovani cestisti GSV nati nel 2005, 2004 e 2003 che, insieme ai ragazzi più grandi nati nel 2002 e 2001, formeranno il nuovo gruppo con 2 squadre di Under18 ed una di Under20 proiettato verso la prima squadra di Promozione che ha un obiettivo non nascosto di puntare alla serie D. Il responsabile della sezione basket GSV Roberrto Maugeri sottolinea il progetto: “La nostra idea nasce dal desiderio di proseguire con la scelta, adottata già da qualche anno, di formare il roster della prima squadra con ragazzi cresciuti nelle nostre palestre e con i nostri istruttori. Per la prossima stagione è quindi tutto pronto: lo staff tecnico è stato confermato e ulteriormente avvalorato con l’arrivo di nuovi tecnici, il programma tecnico prevederà tre allenamenti e preparazione atletica per tutte le squadre, assistenza qualificata di un osteopata a supporto dei tecnici per la preparazione delle sessioni di allenamento ed un servizio di fisioterapia in convenzione per i nostri atleti adiacente alle palestre”. Insomma in casa del GSV maschile tutto è proprio pronto per tornare in campo e iniziare a sudare in vista della nuova stagione cestistica 2020/21.