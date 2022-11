Basket giovanile appuntamento importante per la rappresentativa comasca

Basket giovanile: oggi primo allenamento per la selezione provinciale maschile dei 2009

Appuntamento importante per il basket giovanile nostrano è in programma oggi, giovedì 24 novembre quando alle ore 17.30 si raduna la selezione provinciale comasca dei cestisti nati nel 2009 per svolgere il suo primo allenamento stagionale presso il PalaErba di Via C. Battisti 14 a Erba.

Questa la lista degli atleti convocati

BARELLI Lorenzo POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

BERNASCONI Edoardo A.S.D. VIRTUS CERMENATE

CORTI Riccardo CASA DELLA GIOVENTU' A.S.D.

ENRIQUEZ Aian Twyane PALLACANESTRO CANTU'

FOSSATI Riccardo PALLACANESTRO CANTU'

GREGORI Federico CASA DELLA GIOVENTU' A.S.D.

INVERNIZZI Giacomo POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

LECHANOINE Matteo A.S.D. VIRTUS CERMENATE

MALANO Cristian PALLACANESTRO CANTU'

MAMMONE Andrea Giuseppe A.S.D. VIRTUS CERMENATE

MOLTENI Pietro ASD BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS

MOSCATELLI Matteo ASD BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS

MOSCATELLI Michele PALLACANESTRO CANTU'

RAMOS Mark Tracy POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

SAMPIETRO Davide G.S. VILLAGUARDIA A.S.D.

SIRONI Federico PALLACANESTRO CANTU'

TRINCA COLONNEL Dario G.S. VILLAGUARDIA A.S.D.

VENTURA Simone PALLACANESTRO CANTU'

Staff tecnico Selezione Provinciale

Allenatore: BORGHETTI Matteo

Assistente: POLETTO Riccardo

Referente Tecnico Provinciale: COSTACURTA Mattia

Delegato CPA Como: RUMI Alessandro

Incaricato DAE: RUMI Alessandro