Basket giovanile pubblicato il quadro della annate per i campionati 2021/22

Basket giovanile novità importanti dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Basket giovanile nel maschile le categorie Eccellenza, Elite, Gold e Silver, nel femminile Open e regionali

Novità importanti per il basket giovanile italiano e anche larano. La Fip infatti pubblicato il quadro delle annate di riferimento per i campionati giovanili maschili e femminili della prossima stagione sportiva 2021/22 sulla base di quanto stabilito dalle DOA Nazionali giovanili approvate nel Consiglio Federale dello scorso 7 maggio.

Campionati Giovanili Maschili Eccellenza

Under 19 annate 2003-2004 ammessi 2005-2006 (Ammessi anche 2 atleti 2002)

Under 17 annate 2005-06 ammessi 2007

Under 15 annate 2007 2008

*I 2 atleti fuori quota nati nel 2002 sono previsti solo per la stagione sportiva 2021/22.

Tutti i campionati Eccellenza si concluderanno con Finale Nazionale per l’assegnazione del titolo di

Campione d’Italia.

Campionati Giovanili Maschili categoria: Élite, Gold e Silver

Under 20

GOLD-SILVER annate 2002 ammessi 2003-04-05-06

Under 19

GOLD-SILVER annate 2003-04 ammessi 2005-2006 2002* *Ammessi 2 atleti 2002

Under 17

GOLD annate 2005-06 ammessi 2007

Under 17

SILVER annate 2005-06 ammessi 2007-08

Under 16**

ELITE – GOLD –

SILVER

annate 2006 ammessu 2007

Under 15

GOLD annata 2007 ammessi 2008

Under 15

SILVER annata 2007 ammessi 2008-2009

Under 14

ELITE – GOLD annata 2008 ammessi 2009

Under 14

Silver annata 2008 ammessi 2009-2010

Under 13

ELITE – GOLD annata 2009 ammessi 2010

Under 13

SILVER annata 2009 ammessi 2010-2011

Campionati Giovanili Femminili

Under 20 annate 2002 2003 ammesse 2004 2005 2006

Under 19* annate 2003 2004 ammesse 2005 2006

Under 17* annate 2005 2006 2007

Under 15* annata 2007 ammesse 2008 2009

Under 14 annata 2008 ammesse 2009 2010

Under 13 annata 2009 ammesse 2010 2011

*I Campionati si concluderanno con la Finale Nazionale per l’assegnazione del

Al campionato Under 13 femminile saranno ammesse le atlete nate negli anni 2009, e le

mini atlete nate negli anni 2010 e 2011.