Basket giovanile sta per partire l'estate NO LIMITS con SCB

Basket giovanile una nuova bella iniziativa organizzata da Sport Club Brianza.

Basket giovanile alenemti di specializzazione dal 18 al 25 giugno per Under13 e U14 con coach Cristiano Iannitti

Arriva l'estate ma il basket giovanile lariano non va in vacanza. Almeno non va in vacanza Sport Club Brianza una delle realtà cestistiche sempre più attive sul territorio che ha organizzato una bella iniziativa per i suoi giovani cestisti e per chi volesse avvicinarsi al mondo SCB. «Quest'anno infatti abbiamo deciso di terminare la stagione al top. Dal 18 al 25 giugno abbiamo organizzato una serie di allenamenti “No Limits Basketball Lab” per i ragazzi Under13 e Under14 che saranno seguiti personalmente da coach Cristiano Iannitti, allenatore professionista in Svizzera con esperienza in squadre di serie A e nazionali. Si tratta di allenamenti di alto livello focalizzati sul perfezionamento dei fondamentali dal tiro, al palleggio e al passaggio ma anche sulla componente fisica e atletica con programmi mirati a gruppi massimo di 8 atleti. Una bella occasione per continuare ad allenarsi e migliorare con il progetto Scb.

Per informazioni e prenotazioni contattare gli organizzatori al tel. 3297913643.