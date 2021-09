Basket giovanile sta per partite il minibasket 2021/22 della Virtus Cermenate

Basket giovanile la società brianzola è pronta a riportare in campo i suoi piccoli cestisti.

Basket giovanile dal 13 settembre al via gli allenamenti, due open day per tutti i nati 2013-16 il 18 e 25 settembre

La Virtus Cermenate, una delle storiche società nostrane è sempre più attiva nel basket giovanile e ora è pronta a ripartire anche con il suo centro minibasket. Sabato 11 settembre infatti la società ha organizzato una riunione di inizio anno con tutti i genitori degli atleti a cui sarà illustrato il programma stagionale e presentato anche il nuovo staff gialloblù. Un primo appuntamento aperto anche a quanti volessero iniziare a giocare a basket per la prima volta. La riunione sarà divisa a gruppi per annate: per i nati 2015-16 dalle 9:30 alle 10:00; per i nati 2013-14 dalle 10:15 alle 10:45; per i nati 2011-12 dalle 11:00 alle 11:30; per i nati 2010 dalle 11:45 alle 12:15. Gli allenamenti in palestra poi inizieranno ufficialmente da lunedì 13 settembre.

Open days Virtus il 18 e 25 settembre Inoltre la Virtus Cermenate ha organizzato anche due giornate di Open Days aperte a tutti i bambini che vogliono provare a giocare a basket ed entrare a far parte di una squadra di amici con cui condividere momenti fantastici.

Primo Open day s abato 18 settembre Ore 10.11 i nati 2015-16 Ore 11-12 i nati 2013-14

Secondo Open day sabato 25 settembre Ore 9.30-10.30 i nati 2015-16 Ore 10.30-11.30 i nati 2014 Ore 11.30-12.30 i nati 2013