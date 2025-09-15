Basket giovanile: l’U17 Eccellenza Cantù debutta contro Aba Legnano

L’Under 17 Eccellenza è pronta a debuttare nel Girone B: prima partita il 30 settembre.
Eccellenza in debutto
La FIP Lombardia ha diramato il calendario ufficiale del campionato Under17 Eccellenza maschile che vedrà al via nel Girone B anche il Progetto Giovani Cantù, allenato quest’anno da coach Antonio Visciglia. I canturini debutteranno in casa il 30 settembre contro Aba Legnano e chiuderanno l’andata il 13 novembre contro Brescia. Il girone di ritorno si aprirà il 23 novembre per chiudersi il 15 gennaio. Successivamente, si svolgerà la seconda fase.
Il calendario di Cantù U17 nel girone B
1° turno Cantù-ABA Legnano andata 30/9, ritorno 23/11
2° turno Vanoli Cremona-Cantù- andata 8/10, ritorno 27/11
3° turno Cantù-Milanotre andata 16/10, ritorno 7/12
4° turno Cantù-Social Osa Milano andata 23/10, ritorno 13/12
5° turno Polisportiva MAGO-Cantù andata 1/11, ritorno 18/12
6° turno Gallarate-Cantù andata 9/11, ritorno 8/01
7° turno Cantù-Pall. Brescia andata 13/11, ritorno 15/01