Basket gold C la Virtus Cermenate parte forte e sbanca subito il campo del Gorle

Parte con il piede giusto la seconda fase del campionato C Gold per la Virtus Cermenate che pronti via è andata ad espugnare il campo di una concorrente diretta per la salvezza quale il Gorle per 63-66 al termine di una gara combattuta molto equilibrata e decisa solo nei minuti finali. I gialloblù di coach Spinelli continuano così nel loro buon momento e proveranno ad allungare la serie vincente anche sabato prossimo quando in casa riceveranno la capolista Sansebasket Cremona che nella gara d'esordio è inciampata a domicilio contro il Busnago.

Il tabellino di Bellini Virtus Gorle - Virtus Cermenate 63 - 66

Parziali: 19-16, 31-32, 48-57. Gorle: Montagnosi 19, Buffo 13, Colombo 13, Carrara 11, Siciliano 3, Milesi 2, Boccafurni 2, Bacis, Osaghae, Milovanovic n.e., Scarcella n.e., All. Minali Cermenate: Grampa 11, Broggi 8, Cairoli A., Villa 14, Banfi, Romei G. 3, Pellizzoni 8, Verga, Tremolada 15, Carioni n.e., Scuratti 7, Romei A. All. Spinelli

Così il 1° turno completo della Poule B

Sabato 5 marzo ore 18 Virtus Gorle-Virtus Cermenate 63-66, Arcisate-Ospitaletto 74-63, Cremona-Busnago 75-78, Piadena-Seriana 76-73; domenica 6 Opera-Lissone 82-85, Nervianese-Soresina 106-88, Cusano-Varese Academy 85-66. Ha riposato Mortara

Classifica della Poule B

Sanse Cremona, Mortara, Nerviano, Lissone, Cusano 12; Piadena, Busnago 10; Opera, Ospitaletto, Cermenate 8; Varese, Gorle, Seriana, Soresina, Arcisate 6.

Sabato 12 marzo ore 21-Cermenate-Cremona, Busnago-Arcisate, Soresina-Opera, Mortara-Cusano, Varese Academy-Piadena, Seriana-Gorle, Ospitaletto-Nervianese.