Basket: il canturino Colombo con la selezione lombarda 2011 e c'è anche coach Pino Sacripanti

Pallacanestro giovanile

Dal 1 al 3 settembre raduno della rappresentativa regionale con alcuni elementi nostrani

A organizzarlo il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto CRL

Grande orgoglio per la società canturina

Nell'ambito delle selezioni giovanili regionali, annata 2011 maschile, in occasione del raduno in programma a Selvino dall’ 1 al 3 Settembre prossimi, il Comitato Regionale lombardo ha reso noto la lista dei giocatori convocati. Tra questi anche il giovane cestista del PGC Cantù Tommaso Paolo Colombo mentre i suoi compagni di squadra Alex Ferretto e Filippo Sanvito sono stati inseriti nella lista degli atleti a disposizione. Da segnalare che nello staff tecnico lombardo fanno parte due allenatori molto noti nel panorama cestistico: il tecnico brianzolo Matteo Semoventa parteciperà come Referente Tecnico Territoriale mentre come guest coach interverrà alla tre giorni di lavoro anche il grande Stefano "Pino" Sacripanti.

La liste degli atleti convocati

Angelucci Dante – Pall. Olimpia Milano

Badà Tommaso – Robur et Fides Varese

Balzarotti Pietro – Pallacanestro Varese

Borghi Matteo – Urania Bk Milano

Bragonzi Nicolò – Future Bk Lodigiano

Buzzetti Edoardo – Pall. Olimpia Milano

Carbognin Federico – Pall. Olimpia Milano

Ciocchetti Filippo – Robur et Fides Varese

Clerici Alessandro – Pall. Olimpia Milano

Colombo Tommaso Paolo – Pallacanestro Cantù

Costa Nicolò – Pall. Olimpia Milano

Coti Zelati Libero – BlùOrobica Bergamo

Coulibaly Hassane Malcom – Robur et Fides Varese

De Dominicis Alessandro – Pall.Aurora Desio 94

De Iuliis Filippo – Pallacanestro Varese

De Simeis Nicolò- Pall.Aurora Desio 94

Dell’Aquila Andrea – Pall.Aurora Desio 94

Fantino Michele Paolo – Pallacanestro Brescia

Frediani Cesare – Pallacanestro Varese

Ghirotto Gianmarco – Pallacanestro Orzinuovi

Grandi Tommaso – Pall.Olimpia Milano

Guidi Alessandro – Urania Bk Milano

Maestroni Leonardo – Hub del Sempione

Ngom Alioune – BlùOrobica Bergamo

Perlo Umberto – Pall. Olimpia Milano

Pugliese Enrico – Hub del Sempione

Solmi Alessandro – Guerino Vanoli Bk Cremona

Sulla Samuele – Milano Tre Bk

Torti Alessandro – Centro Bk Pescate

Veggetti Matteo – Pall. Olimpia Milano

Zivieri Tommaso – Pall. Aurora Desio 94

Acquarone Davide – BlùOrobica Bergamo

Atleti a disposizione

Arduino Colin – Urania Bk Milano

Bentivoglio Edoardo – Pall.Aurora Desio 94

Croci Andrea – Pall.Aurora Desio 94

D’Amico Edoardo – Legnano Bk Knights

Digiorgio Alessandro – Pall. Olimpia Milano

Edalini Fabio – Guerino Vanoli Bk Cremona

Ferretto Alex – Pallacanestro Cantù

Gambino Mattia – Pall. Olimpia Milano

Mangiarini Giulio – Pallacanestro Orzinuovi

Nappo Marcello – Urania Bk Milano

Pedrocchi Marco – Pall. Olimpia Milano

Rizzato Filippo – Hub del Sempione

Rognoni Edoardo – Hub del Sempione

Sanvito Filippo – Pallacanestro Cantù

Smith Luca Allen – Tigers Milano

Varisco Gregorio – Urania Bk Milano

Visconti Alessio – Urania Bk Milano

Bocca Corsico Piccolino Lorenzo – Congregatio Altae Turris Vigevano

Staff CRL

Presidente CRL: Rizzi Giuseppe Angelo

Consigliere CRL Delegato: Foglieni Germano

Presidente Regionale CNA: Mercante Elda

Referente Tecnico Territoriale: Semoventa Matteo

Dirigente Accompagnatore: Grisanti Enrico

Guest Coach: Sacripanti Stefano

Programma del raduno

Lunedì 1 Settembre: Ore 14.30: Arrivo convocati; Ore 16.30 - 19.00: Allenamento

Martedì 2 Settembre: Ore 9.30 – 12.00: Allenamento; Ore 16.30 - 19.00: Allenamento

Mercoledì 3 Settembre: Ore 9.30 – 12.00 Allenamento; Ore 15.00-17.00 Allenamento

Ore 17.30 Fine raduno