Basket: il canturino Colombo con la selezione lombarda 2011 e c'è anche coach Pino Sacripanti

Dal 1 al 3 settembre raduno della rappresentativa regionale con alcuni elementi nostrani

Cantù
A organizzarlo il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto CRL

Grande orgoglio per la società canturina

Nell'ambito delle selezioni giovanili regionali, annata 2011 maschile, in occasione del raduno in programma a Selvino  dall’ 1 al 3 Settembre prossimi, il Comitato Regionale lombardo ha reso noto la lista dei giocatori convocati. Tra questi anche il giovane cestista del PGC Cantù  Tommaso Paolo Colombo mentre  i suoi compagni di squadra Alex Ferretto e Filippo Sanvito sono stati inseriti nella lista degli atleti a disposizione. Da segnalare che nello staff tecnico lombardo fanno parte due allenatori molto noti nel panorama cestistico: il tecnico brianzolo Matteo Semoventa parteciperà come Referente Tecnico Territoriale mentre come guest coach interverrà alla tre giorni di lavoro anche il grande Stefano "Pino" Sacripanti.

Matteo Semoventa Referente Tecnico Territoriale CRL

La liste degli atleti convocati

Angelucci Dante – Pall. Olimpia Milano
Badà Tommaso – Robur et Fides Varese
Balzarotti Pietro – Pallacanestro Varese
Borghi Matteo – Urania Bk Milano
Bragonzi Nicolò – Future Bk Lodigiano
Buzzetti Edoardo – Pall. Olimpia Milano
Carbognin Federico – Pall. Olimpia Milano
Ciocchetti Filippo – Robur et Fides Varese
Clerici Alessandro – Pall. Olimpia Milano
Colombo Tommaso Paolo – Pallacanestro Cantù
Costa Nicolò – Pall. Olimpia Milano
Coti Zelati Libero – BlùOrobica Bergamo
Coulibaly Hassane Malcom – Robur et Fides Varese
De Dominicis Alessandro – Pall.Aurora Desio 94
De Iuliis Filippo – Pallacanestro Varese
De Simeis Nicolò- Pall.Aurora Desio 94
Dell’Aquila Andrea – Pall.Aurora Desio 94
Fantino Michele Paolo – Pallacanestro Brescia
Frediani Cesare – Pallacanestro Varese
Ghirotto Gianmarco – Pallacanestro Orzinuovi
Grandi Tommaso – Pall.Olimpia Milano
Guidi Alessandro – Urania Bk Milano
Maestroni Leonardo – Hub del Sempione
Ngom Alioune – BlùOrobica Bergamo
Perlo Umberto – Pall. Olimpia Milano
Pugliese Enrico – Hub del Sempione
Solmi Alessandro – Guerino Vanoli Bk Cremona
Sulla Samuele – Milano Tre Bk
Torti Alessandro – Centro Bk Pescate
Veggetti Matteo – Pall. Olimpia Milano
Zivieri Tommaso – Pall. Aurora Desio 94
Acquarone Davide – BlùOrobica Bergamo

Atleti a disposizione

Arduino Colin – Urania Bk Milano
Bentivoglio Edoardo – Pall.Aurora Desio 94
Croci Andrea – Pall.Aurora Desio 94
D’Amico Edoardo – Legnano Bk Knights
Digiorgio Alessandro – Pall. Olimpia Milano
Edalini Fabio – Guerino Vanoli Bk Cremona
Ferretto Alex – Pallacanestro Cantù
Gambino Mattia – Pall. Olimpia Milano
Mangiarini Giulio – Pallacanestro Orzinuovi
Nappo Marcello – Urania Bk Milano
Pedrocchi Marco – Pall. Olimpia Milano
Rizzato Filippo – Hub del Sempione
Rognoni Edoardo – Hub del Sempione
Sanvito Filippo – Pallacanestro Cantù
Smith Luca Allen – Tigers Milano
Varisco Gregorio – Urania Bk Milano
Visconti Alessio – Urania Bk Milano
Bocca Corsico Piccolino Lorenzo – Congregatio Altae Turris Vigevano

Staff CRL

Presidente CRL: Rizzi Giuseppe Angelo
Consigliere CRL Delegato: Foglieni Germano
Presidente Regionale CNA: Mercante Elda
Referente Tecnico Territoriale: Semoventa Matteo
Dirigente Accompagnatore: Grisanti Enrico
Guest Coach: Sacripanti Stefano

Programma del raduno

Lunedì 1 Settembre: Ore 14.30: Arrivo convocati; Ore 16.30 - 19.00: Allenamento
Martedì 2 Settembre: Ore 9.30 – 12.00: Allenamento; Ore 16.30 - 19.00: Allenamento
Mercoledì 3 Settembre: Ore 9.30 – 12.00 Allenamento; Ore 15.00-17.00 Allenamento
Ore 17.30 Fine raduno

Stefano Sacripanti guest Coach con la selezione Lombardia del 2011
