Basket, il tabellone dei quarti di finale di Supercoppa

Sfida in casa della 2B Control Trapani.

Definiti gli scontri per la serie A2

E' stato definito il tabellone dei quarti di finale della Supercoppa Lnp Old Wild West di serie A2. Le otto squadre qualificate scenderanno in campo il prossimo martedì, 20 settembre, tutte in contemporanea alle 20.30 con il fattore casalingo a favore della squadra con più punti in classifica o con il migliore quoziente canestri nel girone di qualificazione.

Ecco le sfide

L'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, prima del Girone Blu, andrà sul parquet del PalaConad in casa della 2B Control Trapani, che ha chiuso al primo posto il Girone Giallo. Chi passa andrà a giocare le Final Four di Forlì, che avranno luogo all'Unieuro Arena dal 23 al 24 settembre.

Questo il dettaglio degli altri scontri dei quarti: Tramec Cento (prima del Girone Rosso) contro Vanoli Cremona (prima del Girone Verde); Allianz Pazienza San Severo (prima del Girone Azzurro) contro Kienergia Rieti (prima del Girone Bianco); Apu Old Wild West Udine (prima del Girone Arancione) contro Stella Azzurra Roma (miglior seconda classificata). Udine, San Severo e Cento sono le uniche tre squadre ad aver passato il raggruppamento di qualificazione a punteggio pieno con tre successi su tre gare disputate.

Gli "esclusi"

Non sono mancate le sorprese, come per esempio l'eliminazione della Fortitudo Kigili Bologna, regina della Supercoppa Lnp di serie A2 con due affermazioni all'attivo (2016 e 2018), che però ha chiuso con un solo successo e due ko il Girone Bianco. Niente Final Eight anche per la Giorgio Tesi Group Pistoia, che ha vinto la competizione nella scorsa stagione, per la Gruppo Mascio Treviglio (finalista nel 2021), per l'Unieuro Forlì (finalista nel 2020), per la Reale Mutua Torino (finalista nel 2019) e per la Novipiù JB Monferrato (finalista nel 2018).