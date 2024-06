Basket: il tecnico canturino Pino Sacripanti torna alla guida della VL Pesaro

Il basket mercato maschile regala una notizia davvero importante per gli appassionati nostrani.

La nuova avventura

Il tecnico canturino Stefano "Pino" Sacripanti torna in panchina e torna guidare la VL Pesaro. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro infatti ha comunicato di aver raggiunto l’accordo – su base biennale – con coach Sacripanti per il ruolo di capo allenatore della prima squadra (quest'anno retrocessa dalla serie A1) di cui avrà anche la responsabilità dell’area sportiva. Coach Sacripanti si occuperà quindi anche della costruzione del roster e del coordinamento delle Basketball Operations. Per il celebre coach canturino classe 1970 si tratta di un ritorno nella società biancorossa dopo l’esperienza vissuta in panchina dal 2007 al 2009. Un bentornato in campo quindi a Pino che ricordiamo nel dicembre 2023 aveva dovuto lasciare la panchina della Givova Scafati di serie A1 per motivi di salute.