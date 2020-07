Basket in carrozzina Briantea 84 Cantù il massimo campionato scatterà il 21 novembre

Basket in carrozzina la federazione ha definito le prime date della stagione 2020/21 di serie A.

Basket in carrozzina nel weekend del 13-14 novembre il club brianzolo parteciperà anche alla final four di Coppa Italia

Anche il basket in carrozzina guarda alla nuova stagione 2020/21 e lo fa anche l’Unipol Briantea’84 Cantù del confermatissimo coach Daniele Riva ai nastri di partenza nel prossimo campionato di serie A. La Federazione ha ufficializzato infatti le otto partecipanti alla massima serie 2020/2021, con una sola novità rispetto a dodici mesi fa: la presenza del Bic Reggio Calabria al posto del Santa Lucia Roma, che ha deciso di rinunciare alla Serie A e di ripartire dalla B. Oltre alla Umipol Briantea Cantù anche Santo Stefano Sport Macerata, Amicacci Giulianova, Gsd Porto Torres, SBS Montello Bergamo, Dinamo Lab Sassari, Padova Millennium Basket. Ufficializzata anche la data di partenza che avverrà il 21 novembre con la prima giornata di stagione regolare, mentre è ancora da stabilire il format del torneo. Antipasto del campionato andrà in scena la settimana precedente con la final four di Coppa Italia a Grottaglie (Taranto), il 13 e 14 novembre quando sarà assegnato l’unico trofeo della stagione 2019/2020. E all’evento ci sarà anche la Briantea’84 Cantù che se le vedrà con S. Stefano Macerata Gsd Porto Torres e Amicacci Giulianova.