Basket in carrozzina, la Fip Lombardia celebra l’ultimo trionfo della UnipolSai

Il basket in carrozzina nostrano continua la festa per la grande vittoria della Coppa Italia conquistata dalla UnipolSai Briantea84 Cantù, che lo scorso sabato 14 novembre ha battuto a Grottaglie una coriacea S. Stefano Avis per 63-46. Si tratta della settima Coppa Italia della sua storia, la quinta consecutiva. Un trionfo che è stato apprezzato e celebrato anche dal comitato Fip Lombardia.

Basket in carrozzina, le congratulazioni del comitato Fip Lombardia

“Il presidente regionale Giorgio Maggi e l’intero consiglio direttivo formulano le loro più vive congratulazioni alla Briantea 84 Cantù, che ha conquistato la Coppa Italia di basket in carrozzina nelle Final Four di Grottaglie. Quinta coccarda tricolore consecutiva per il club brianzolo, che si è imposto 64-46 nella finalissima contro Santo Stefano”.