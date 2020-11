Basket in carrozzina, UnipolSai Briantea84 Cantù nel mirino la Coppa Italia

L’UnipolSai Briantea84 torna all’attacco: il prossimo fine settimana sarà protagonista in territorio pugliese.

Basket in carrozzina, il club brianzolo ha presentato le maglie e ufficializzato i numeri dei giocatori

Si tratta di una settimana importante per la squadra canturina di basket in carrozzina. Venerdì 13 e sabato 14 novembre, infatti, la squadra parteciperà alle Final Four di Coppa Italia 2020, che si disputeranno a Grottaglie (Taranto). Nel weekend scenderanno in campo, oltre al team brianzolo diretto da coach Daniele Riva, anche S. Stefano Avis, Key Estate Gsd Porto Torres e Amicacci Giulianova.

Questo il programma delle semifinali di venerdì 13: ore 16 Santo Stefano Macerata-Giulianova e alle 18 UnipolSai Briantea84 Cantù-Porro Torres. Intanto, il club canturino ha svelato le nuove divise da gioco e ufficializzato anche i numeri di maglia dei 12 atleti per la stagione 2020/21.

I NUMERI DI MAGLIA

0 Karim Makram

4 Giulio Maria Papi

5 Jacopo Geninazzi

9 Alberto Esteche

10 Francesco Santorelli

13 Driss Saaid

14 Adolfo Damian Berdun

15 Lorenzo Bassoli

22 Filippo Carossino

26 Simone De Maggi

33 Nicolas De Prisco

77 Luka Buksa