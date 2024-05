Basket: in Dr2 Comense, Figino e Antoniana al 2° spareggio salvezza, Alebbio e Lomazzo retrocesse

Ieri sera si sono giocate le gare di ritorno del primo turno dei playout in Divisione Regionale 2 che hanno emesso gli ultimi verdetti. Dopo la qualificazione al secondo turno ottenuta giovedì dall'Antoniana Como, ieri hanno potuto brindare anche il Figino che, pur perdendo in casa con Lomazzo, ha difeso il vantaggio di gara 1 e la Comense che ha vinto anche il return match contro Origgio. Niente da fare invece per l'Alebbio Como che pareggiando sul campo del Cesano Seveso ha dovuto incassare l'amara retrocessione così come l'ABC Lomazzo. Settimana prossima scatteranno le gare del secondo turno decisivo per la salvezza che vedranno impegnate Antoniana, Figino e Comense.

Il programma delle Gare 2 del 1° turno di playout

Giovedì 23 maggio Antoniana Como-Cardano 71-71, venerdì 24 Figino-Lomazzo 52-58, Cesano Seveso-Alebbio Como 67-67, Comense-Origgio 71-66; altri risultati Giussano-Gavirate 71-63; Canegrate-Legnano 59-60.

I risultati delle Gare 1 del 1° turno di playout

Lomazzo-Figino 42-55, Cardano-Antoniana Como 61-68, Origgio-Comense 58-64, Alebbio Como-Cesano Seveso 55-72; Gavirate-Giussano 67-49, Legnano-Canegrate 51-59.

Playoff: ora derby lariano in semifinale

Risultati delle gare 2 dei quarti: lunedì 20 maggio Malnate-Lurate 65-62, giovedì 24 Tavernerio-Bosto 76-66; risultati delle gare 1 Bosto-Tavernerio 63-67, Lurate-Malnate 79-56.

In semifinale sarà: Tavernerio-Kaire Sport Lurate Caccivio