Basket: in DR2 finale amara per la Kaire Sport che perde in casa con Tradate e dice addio alla promozione

E' stata stoppata all'ultima curva e all'ultima partita della stagione la splendida cavalcata della Kaire Sport Lurate Caccivio protagonista assoluta del campionato e dei playoff di Divisione Regionale 2. Ieri sera la squadra luratese ha ospitato la gara di ritorno della finale che metteva in palio la promozione in DR1 contro la Sportlandia Tradate.

Basket: in DR2 finale amara per la Kaire Sport

Una partita che, dopo il pareggio nel match d'andata, era una vera e propria finale senza calcoli nè domani. E la gara, giocata davanti a oltre 300 persone sulle tribune, non ha deluso le attese ed è rimasta in equilibrio fino al 40-40 poi gli ospiti hanno piazzato un mini allungo che sono riusciti a conservare fino alla sirena finale. Tradate vola così in DR1 ma la Kaire Sport può comunque festeggiare una stagione al di sopra dei pronostici e delle aspettative di inizio stagione. Una stagione giocata da protagonisti nonostante un avvio non facile ma poi diventa come detto un'autentica cavalcata vissuta sempre con lo stesso spirito come ha più volte sottolineato coach Davide Corti: "Con la forza del gruppo e divertendoci. Ci siamo, stiamo crescendo e con l’aiuto di tutti torneremo a far parlare di noi negli anni a venire. Buone vacanze Kaire Basket, ci rivediamo in settembre".

Il tabellino di Kaire Sport Lurate- Sportlandia Tradate 64-78

Parziali: 18-16; 34-33; 49-57.

Kaire Sport Lurate: Rossi 10, Rovelli Al 8, Rovelli An 1, Rimoldi 5, Cairoli 13, Pagani, Laricini ne, Barbato 4, Beretta 11, Ragazzo 12, Sartori ne. All. Corti.

Programma finale promozione in DR2 Ovest

Venerdì 21 giugno Kaire Sport Lurate Caccivio-Sportlandia Tradate 64-78 (arbitri Mastrorosa-Borghi, andata 70-70).