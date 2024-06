Basket: in DR2 ieri sera Lurate ha pareggiato la finale d'andata con Tradate 70-70

E' iniziata con un inusuale pareggio la serie finale dei playoff Ovest nel campionato di Divisione Regionale 2. Protagonista sul campo l'unica squadra lariana sopravvissuta la Kaire Sport Lurate Caccivio che a Tradate ha chiuso in parità 70-70 dopo essere stata avanti a lungo e rimandando così il verdetto al match di ritorno in programma venerdì 21 giugno tra le mura amiche.

Ieri sera la squadra lariana diretta da coach Davide Corti dopo un avvio difficile ha preso in mano la gara toccando anche dieci lunghezze di vantaggio ma poi, complice anche problemi di falli, è stata recuperata dai locai che sono riusciti a pareggiare con una tripla a pochi secondi dalla fine. Il verdetto fonale che assegnerà la promozione in DR1 come detto è rimandato alla gara di ritorno (venerdì 21/6 ore 21.30) che diventa quindi una vera finale secca senza calcoli e senza domani. Ma che la Kaire potrà giocare in casa sua.

Il tabellino di Sportlandia Tradate-Kaire Lurate 70-70

Parziali : 19-27;34-46;49-59

Kaire: Rossi 3, Rovelli Al 5, Rovelli An 3, Rimoldi 4, Cairoli 18, Pagani 3, Laricini ne, Barbato 4, Beretta 14, Ragazzo 16, Sartori ne