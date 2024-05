Basket: in DR3 "black friday" per Mariano battuto ed eliminato da Castronno

Playoff amari per le squadre lariane in Divisione Regionale 3. Dopo il ko nell'anticipo di giovedì rimediato dalla SB'83 Cermenate, ieri sera è arrivata anche la sconfitta casalinga subita dalla Vismaravetro Mariano che ha dovuto arrendersi al Castronno per 58-72 che così vola in semifinale. Si interrompe anche per il team marianese diretto da coach Emanuele Agazzi la sua cavalcata verso la promozione dopo essere stato protagonista per tutta la stagione.

Playoff: risultati del 1° turno dei quarti

Giovedì 23 Lonate-SB’83 Cermenate, 79-59, Pall. Laveno -Busto Arsizio 75-59; venerdì 24 Vismaravetro Mariano Comense - Castronno 58-72, Cavaria-Lambers Triuggio 71-54.

Playout: il tabellone completo del 1° turno

Mercoledì 29 maggio Borsanese-Pall. Albavilla; venerdì 31 maggio Meda-Playground Team, il derby Cucciago-Bulls-Socco Fino Mornasco, Sampietrina-Bobbiate, Marnatese-Verbano-Basket, Giovani Atleti Lonate Pozzolo-Fernese.