Basket: in DR3 il Playground Team sbanca Socco e vede più vicina la salvezza

C'era attesa ieri sera per la gara d'andata del 2° turno dei playout salvezza in Divisione Regionale 3 che offriva un derby tutto brianzolo. A Fino Mornasco infatti il Socco riceveva il Playgroud Team nel primo atto della serie finale per la permanenza in categoria. Un primo atto che ha sorriso al Playground che ha messo a segno un colpo grosso che lo avvicina di molto alla salvezza. Nel match di ritorno in programma mercoledì 19 giugno potrà difendere in casa ben 9 punti di vantaggio. Intanto lunedì sera andrà in scena la gara di andata per l'Albavilla di scena a Seveso contro la Sampietrina.

Il programma del 2° turno playout DR3

Venerdì 14 giugno ore 21.30 Socco Fino- Playground Team 53-62 (ritorno il 18/6)

Lunedì 17 giugno ore 21.30 Sampietrina Seveso-Albavilla (ritorno il 19/6)

Già giocata Giovani Atleti Lonate-Verbano 65-53 (ritorno il 19/6)