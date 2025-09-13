Basket: in provincia arriva un weekend ricco di tornei a Erba, Cermenate e Mariano

Sabato 13 e domenica 14 tris di manifestazioni per categorie Senior e giovanili

In provincia di Como si annuncia un weekend davvero ricco di tornei precampionato per il movimento cestistico nostrano. In campo senior richiama molto interesse la prima edizione del Memorial Emilio Rossini che andrà in scena sabato 13 e domenica 14 al PalaErba sotto la regia della società locale de Le Bocce Erba e riservato a squadre di Divisione Regionale 1.

Il cartellone del 1° Memorial Emilio Rossini a Erba

Sabato 13 settembre le semifinali

Ore 18.30 Paderno Dugnano-Pol. Tumminelli Milano

Ore 20.30 Le Bocce Erba-Pol. Varedo

Domenica 14 settembre le finali

Ore 16.30 finale 3°-4° posto

Ore 18.30 finale 1°-2° posto

Poco distante a Cermenate invece è pronta l’ottava edizione di un’ormai tradizionale appuntamento con il basket giovanile il Torneo Epifani riservato a squadre Under19 e organizzato dalla società locale della Virtus Cermenate.

Il calendario dell’8° torneo Epifani a Erba

Sabato 13 settembre le semifinali

Ore 18 Tigers Milano-Milanotre

Ore 20 V. Cermenate-Lissone

Domenica 14 settembre le finali

ore 17 finale 3°-4° posto

ore 19 finale 1°-2° posto

Non per ultimo nel weekend l’Associazione “Insieme per Jacopo” ha organizzato il 7° Torneo Memorial Jacopo, manifestazione giovanile dedicata al ricordo del cestista scomparso Jacopo Sartori che andrà in scena presso il Palazzetto di Perticato, Via Sant’Antonio da Padova 6 e sarà caratterizzato da due tornei uno per la categoria under 15 Gold maschile e uno per la categoria under 17 Regionale maschile.

Il calendario del 7° Memorial Jacopo a Mariano

Sabato 13 settembre

Ore 13.30 Semifinale U17 Mariano-Seveso

Ore 15.30 Semifinale U17 Gerardiana-Masters Carate

Ore 17.30 Semifinale U15 Lissone-Cucciago

Ore 19.30 Semifinale U15 Cinisello-Seregno

Domenica 14 settembre

Ore 9.30 finale 3°-4° posto U17

Ore 11.30 finale 1°-2° posto U17

Ore 16 finale 3°-4° posto U15

Ore 18 finale 1°-2° posto U15

Ore 13.15 Premiazione squadre U17

Ore 14.30 gara 3 punti U17

Ore 15 gara 3 punti U15

ore 19 Premiazione squadre U15