Basket: in provincia arriva un weekend ricco di tornei a Erba, Cermenate e Mariano

In provincia di Como si annuncia un weekend davvero ricco di tornei precampionato per il movimento cestistico nostrano. In campo senior richiama molto interesse la prima edizione del Memorial Emilio Rossini che andrà in scena sabato 13 e domenica 14 al PalaErba sotto la regia della società locale de Le Bocce Erba e riservato a squadre di Divisione Regionale 1.
Il cartellone del 1° Memorial Emilio Rossini a Erba
Sabato 13 settembre le semifinali
Ore 18.30 Paderno Dugnano-Pol. Tumminelli Milano
Ore 20.30 Le Bocce Erba-Pol. Varedo
Domenica 14 settembre le finali
Ore 16.30 finale 3°-4° posto
Ore 18.30 finale 1°-2° posto
Poco distante a Cermenate invece è pronta l’ottava edizione di un’ormai tradizionale appuntamento con il basket giovanile il Torneo Epifani riservato a squadre Under19 e organizzato dalla società locale della Virtus Cermenate.
Il calendario dell’8° torneo Epifani a Erba
Sabato 13 settembre le semifinali
Ore 18 Tigers Milano-Milanotre
Ore 20 V. Cermenate-Lissone
Domenica 14 settembre le finali
ore 17 finale 3°-4° posto
ore 19 finale 1°-2° posto
Non per ultimo nel weekend l’Associazione “Insieme per Jacopo” ha organizzato il 7° Torneo Memorial Jacopo, manifestazione giovanile dedicata al ricordo del cestista scomparso Jacopo Sartori che andrà in scena presso il Palazzetto di Perticato, Via Sant’Antonio da Padova 6 e sarà caratterizzato da due tornei uno per la categoria under 15 Gold maschile e uno per la categoria under 17 Regionale maschile.
Il calendario del 7° Memorial Jacopo a Mariano
Sabato 13 settembre
Ore 13.30 Semifinale U17 Mariano-Seveso
Ore 15.30 Semifinale U17 Gerardiana-Masters Carate
Ore 17.30 Semifinale U15 Lissone-Cucciago
Ore 19.30 Semifinale U15 Cinisello-Seregno
Domenica 14 settembre
Ore 9.30 finale 3°-4° posto U17
Ore 11.30 finale 1°-2° posto U17
Ore 16 finale 3°-4° posto U15
Ore 18 finale 1°-2° posto U15
Ore 13.15 Premiazione squadre U17
Ore 14.30 gara 3 punti U17
Ore 15 gara 3 punti U15
ore 19 Premiazione squadre U15