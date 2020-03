Basket, la Federazione Pallacanestro dichiara conclusi tutti i campionati regionali

Basket, la Federazione Italiana Pallacanestro dichiara conclusi tutti i campionati regionali a causa dello stop prolungato dovuto al Coronavirus.

Basket, conclusi i campionati regionali

“Egregi, nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali”.

Con questa breve lettera il presidente della Federazione Gianni Petrucci ha annunciato la fine di questa stagione sportiva. Per quest’anno quindi niente promozioni né retrocessioni sulla base delle partite giocate. Si ripartirà da zero il prossimo anno. Intanto restano il stand by le decisioni sui campionati di Serie B e Serie A.

Per quel che riguarda la situazione della Pallacanestro Cantù, gli allenamenti restano sospesi fino al 3 aprile compreso.