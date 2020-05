Basket lariano 7° posto pet la squadra Lombardia alla Referee Junior Cup

Basket lariano buone nuove dal Comitato Cia comasco “Mario Tosetti”.

Basket lariano con il team regionale hanno militato anche alcuni promettenti fischietti nostrani

Si è chiusa ieri la prima edizione della Reeferee Junior Cup la manifestazione nazionale dedicata ai ragazzi del Settore Giovanile CIA arbitrale della pallacanestro italiana e che ha visto “in campo” anche alcuni giovani fischietti del basket lariano. Il torneo ha visto sfidarsi tutte le regioni d’Italia con gare virtuali a colpi di regolamento, in squadre composte da 5 partecipanti. Con la Lombardia hanno come detto partecipato anche alcuni giovani arbitri lariani che fanno parte del Gap di Como “Mario Tosetti”. Nel girone eliminatorio la squadra lombarda ha schierato i tre giovani fischietti comaschi Simone Galasso, Riccardo Tapinetto e Raffaele Trovò che da sabato 25 aprile, hanno affrontato i colleghi del Piemonte, Molise e Umbria. Chiusa la prima fase i fischietti nostrani sono stati battuti negli ottavi di finale dalla Calabria qualificandosi così per le finali dal 7° al 10° posto. Parziale rivincita nella semifinalina vinta dalla Lombardia contro il Trentino Alto Adige in una sfida appassionante che ha visto protagonista anche il fischietto lariano Luca Tanzi (Progetto U15 eccellenza). Nella finalina per il 7° posto il team lombardo ha poi battuto anche l’Abruzzo con il contributo determinate del nostro Alessandro Villa (Progetto 2004). La Lombardia ha così chiuso la prima edizione della Referee Junior Cup con un buon 7° posto finale mentre il successo della kermesse è andato alle Marche davanti al Veneto.