Basket lariano: a Cermenate ancora canestri e divertimento con il Torneo Verga Vini Under15

Basket lariano: non ha deluso le attese la nuova manifestazione giovanile organizzata dalla Virtus.

Basket lariano: il successo ha premiato i milanesi del Social Osa davanti all'Agrate, sul terzo gradino del podio i gialloblù locali

La post season del basket lariano si è arricchita nel fine settimana scorso di un altro torneo giovanile ben riuscito sotto la regia della Virtus Cermenate. Il club gialloblù infatti ha organizzato il Torneo Verga Vini riservato alla categoria under15 che ha visto sul campo di Cermenate sfidarsi sei squadre divise in due gironi. Il successo ha premiato i milanesi del Social Osa che in finalissima hanno battuto Agrate. Al terzo posto i padroni di casa della Virtus che nella finalina per il podio hanno superato in volata l'Aurora Desio. Al quinto posto l'altra squadra nostrana dei Cucciago Bulls che hanno battuto Cinisello.

Tutti i risultati del Torneo Verga Vini

Girone Giallo Social OSA Milano - ASA Cinisello 79-46 Social OSA Milano - Virtus Cermenate 78-50 Virtus Cermenate - ASA Cinisello 66-47

Girone Blu Cucciago Bulls - Agrate Canarins 47-98 Aurora Desio - Cucciago Bulls 64-33 Agrate Canarins - Aurora Desio 64-56

I risultati delle Finali Finale 5º/6º posto: Cucciago Bulls - ASA Cinisello 65-61 Finale 3º/4º posto: Aurora Desio - Virtus Cermenate 91-96 Finale 1º/2º posto: Social OSA Milano - Agrate Canarins 68-64