Basket lariano, Alessio Meroni: “Io sempre attivo tra parquet e allenamenti on line”

Basket lariano: a tu per tu con il preparatore atletico di Albese con Cassano.

Basket lariano la quarantena sportiva vista dal tecnico brianzolo del settore giovanile dell’Olimpia Milano e della serie B di Olginate

Nel panorama del basket lariano, stoppato quasi totalmente con la sua attività agonistica c’è chi di fatto non si è mai fermato e sta continuando a lavorare sul campo e non solo. Chi come Alessio Meroni, preparatore di Albese con Cassano, che dopo una carriera da cestista, da alcuni anni svolge l’attività in molte società importanti lombarde.

“E’ vero di fatto non mi sono mai fermato ma ho proseguiti a svolgere la mia attività sia su campo che a distanza. Due tipologie di lavoro diverse assolutamente ma in questo momento possono essere utili entrambe per gli sportivi di ogni età e di tutte le categorie. Sono convinto – sottolinea Meroni – che questa nuova quarantena possa essere sfruttata dagli sportivi e non solo dai nostri cestisti come un’opportunità per migliorare le proprie capacità e crescere sia sul piano fisico e atletico ma a che in parte sul piano tecnico”.

Alessio è cresciuto come giocatore nelle fila della Virtus Albese poi ha avuto la fortuna di volare negli Stati Uniti dove ha studiato per un anno e giocato nella University North Alabama. Un’esperienza indimenticabile e importante per Alessio che una volta tornato in Italia si è laureato in scienze motorie con tanto di specializzazione presso l’ Università Cattolica di Milano dove oggi è anche assistente universitario.

Quindi ha iniziato il suo percorso sul campo da preparatore atletico: “Ho cominciato prima con la Pallacanestro Como, poi a Cadorago e Legnano in serie A2 al fianco di un grande coach come Mattia Ferrari quindi a Carugate in A2 femminile e contemporaneamente nel settore giovanile dell’Armani Jeans Olimpia Milano. Sono all’Olimpia da quattro anni, prima come preparatore del minibasket e degli Under13, ora da questa stagione seguo anche le categorie più grandi, dall’U15 all’U18. Un ruolo che mi piace e mi impegna molto: con i ragazzi stiamo lavorando a distanza con programmi settimanali di allenamenti online, schede atletiche e tecniche. Ovviamente non è la stessa cosa come lavorare in palestra ma è un modo utile per tenersi in forma oltre che in contatto continuo. Anzi ripeto può essere l’occasione per concentrarsi sulle proprie carenze e provare a migliorare sotto ogni profilo”.

Come detto però Meroni anche sul campo non si è mai fermato essendo da questa stagione preparatore atletico dell’Olginate società con cui esordirà proprio domenica 29 nel campionato di serie B: “Finalmente debuttiamo dopo tanti rinvii e cambiamenti di date. Nonostante tutto siamo riusciti ad allenarci sempre in palestra e con continuità. Cosa che speriamo di fare da qui alla fine di questa travagliata stagione”.

Senza dimenticare che Alessio Meroni ha anche trovato il tempo di pubblicare un libro sull’argomento “La preparazione fisica dal minibasket all’U13”: “Questo libero, vuole essere una guida semplice di facile consultazione da parte di tutti ma soprattutto rivolta ai giovani preparatori e anche a istruttori e tecnici che allenano in realtà dove non si ha a disposizione un preparatore di ruolo. Ecco perchè ho pensato a questo supporto utile in un periodo non facile come stiamo vivendo adesso, anche per organizzare il lavoro anche a disianza”.