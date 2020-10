Basket lariano, anche Le Bocce Erba dice stop alla sua attività

Basket lariano, un’altra società nostrana blocca tutto dopo l’ultimo decreto

Basket lariano, il club fino al 24 novembre sospende anche gli allenamenti dalla C Silver al minibasket

Un’altra società storica del basket lariano dice stop alla luce dell’ultimo decreto ministeriale del 24 ottobre e dell’ordinanza regionale del 16 ottobre. Si tratta de Le Bocce Erba, che ha deciso a malincuore di sospendere tutta l’attività sportiva dal minibasket alla prima squadra di serie C Silver, restando però in attesa di nuove disposizioni e chiarimenti da Fip e governo. Una decisione che il direttivo de Le Bocce ha comunicato in queste ore pubblicamente ai suoi tesserati con un comunicato ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE DE LE BOCCE ERBA

In ottemperanza al nuovo DPCM del 24/10/2020 (già in vigore da ieri 26/10/2020), vista anche l’ordinanza della Regione Lombardia N.620 del 16/10/2020, che impone l’impossibilità di effettuare attività di allenamento sino al 24/11/2020, con la presente comunichiamo che la nostra ASD conferma lo STOP di tutta l’attività sportiva dilettantistica (allenamenti compresi) per tutte le squadre a partire dal Minibasket alla Serie C Silver, già in atto da Sabato 17/10/2020.

Siamo altresì e comunque in attesa di chiarimenti in merito dalla Federazione Italiana Pallacanestro.