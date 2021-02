Basket lariano anche Le Bocce Erba ha ripreso l’attività con le squadre giovanili

Basket lariano tante le società nostrane che sono tornate in palestra ad allenarsi.

Basket lariano da questa settimana in campo anche GSV Villa Guardia, Albavilla e Nonna Papera Mariano

Il basket lariano minore si sta rimettendo in moto un po’ a tutte le latitudini e con tutte le categorie. Apripista erano stati Progetto Giovani Cantù, Virtus Cermenate, Cucciago Bulls, Tavernerio basket e Sport Club Brianza Lipomo e Btf Cantù in campo femminile. Questa settimana invece è toccato al GSV Villa Guardia tornare in campo con le sue squadre maschili e femminili così come a Le Bocce Erba che ha riportato tutte le sue squadre giovanili ad allenarsi il parquet del PalaErba.

Dopo una lunga sosta, i giovani cestisti erbesi sono tornati in campo e hanno riportato il sorriso al club storico del presidente Alfredo Corti che proprio settimana scorsa aveva annunciato di rinunciare alla serie C Silver. Ora però il pallone è tornato a rimbalzare in casa Le Bocce e lo ha fatto con tutte le squadre giovanili che dopo aver svolto nel weekend scorso i tamponi previsti dal protocollo federale hanno ripreso l’attività sportiva dal gruppo under12 a quello under18 con cui si allenano anche gli under della prima squadra di serie C. Per tutte le squadre due allenamenti alla settimana condite da tanto entusiasmo, sorrisi e una voglia matta di giocare a basket.

In campo questa settimana è tornato anche il Basket Albavilla che ha ripreso ad allenarsi in palestra con tutte le squadre dall’under13 in sù Discorso a parte invece per i piccolini dal 2011 in giù che invece potranno tornare a giocare con il pallone in mano ma solo all’aperto e nelle giornate di sabato. In campo femminile chi ha ripreso è la Nonna Papera S. Ambrogio Mariano Comense, formazione di serie C che da martedì è tornata presso la palestra di via per Cabiate dove agli ordini di coach Dionigi Cappelletti ha ripreso a sudare dopo aver svolto i tamponi richiesti.

Ancora qualche giorno di attesa e poi torneranno ad allenarsi anche le squadre della Kaire Sport Lurate Caccivio. Il club lariano eseguirà i tamponi nel weekend del 6-7 marzo e poi da lunedì 8 riprenderà l’attività con la prima squadra, il team Under16 e quello Under13. Insomma tanti segnali che il basket nostrano si è rimesso in moto… e in campo.