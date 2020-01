Basket lariano anche sui parquet lariani un minuto di silenzio per “Kobe”

Basket lariano dopo la tragica scomparsa dell’ex stella NBA.

Basket lariano su tutti i campi della nostra provincia e per tutta la settimana la FIP ricorderà Bryant

Anche il basket lariano piange l’improvvisa scomparsa di una delle stelle più lucenti di sempre della pallacanestro mondiale che ha perso ieri un campionissimo come Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero. In memoria del mitico Kobe, campione fuori e dentro il campo per tantissimi cestisti e appassionati comaschi di ogni età, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi e in ogni categoria nelle gare dell’intera settimana. Un piccolo ma sentito e doveroso gesto per onorare la vita e la memoria di Kobe Bryant, campione assoluto che ha sempre avuto nel cuore l’Italia. Kobe, scomparso ieri tragicamente in un incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone, è stato e sarà per sempre legato al nostro Paese. Ecco perchè anche sui campi della nostra provincia da oggi e per tutta la settimana verrà osservato un minuto di silenzio prima di ogni partita e di ogni campionato maschile e femminile.

