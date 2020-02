Basket lariano Appiano Gentile ha vinto il 2° Trofeo Zanellati

Basket lariano buone notizie sul fronte Uisp.

Basket lariano la locale FDG profeta in patria battendo in finale il Montello Young

Buone notizie per il basket lariano anche sul fronte dei tornei Uisp. La squadra della FDG Appiano Gentile infatti ha vinto il 2° Trofeo Zanellati che ha disputato la final four andate in scena nel week end scorso presso la Palestra Comunale di Appiano Gentile. Alla fase finale del Torneo si sono affrontate con la formula delle final four le quattro vincitrici dei gironi della prima fase del campionato UISP di Varese:

LA SEZIONE CANTU’ – 1° classificata girone Est

MONTELLO YOUNG – 1° classificata girone Nord

BORSANESE – 1° classificata girone Sud

SESTO CALENDE – 1° classificata girone Ovest

Vista la rinuncia di Sesto Calende, al suo posto ha partecipato proprio la squadra di casa, dell’FDG Appiano quale miglior seconda. E l’FDG è stata profeta in patria visto che dopo avere battuto in semifinale la Sezione Cantù, si è imposta anche in finalissima battendo dopo un tempo supplementare il Montello Young per 83-77 d1ts (24-24, 41-50, 52-68, 75-75) al termine di una gara emozonante e una prodigiosa rimonta nei tempi regolamentari.

