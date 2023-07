Basket lariano: Cermenate, Cantù e Rovello Porro inserite nel girone Ovest A di C regionale

Basket lariano: definiti i quattro raggruppamenti del nuovo campionato lombardo.

Basket lariano: il Gorla sarà diretto da coach Guido Saibene mentre Virtus e Athena ha confermato Gilberto Spinelli e Luca Rossini

Saranno tre le portacolori del basket lariano che parteciperanno al nuovo campionato di serie C lombardo 2023/24. Alla Virtus Cermenate che era in C Gold e al Gorla Team Abc Cantù che era in C Silver si è aggiunto anche il Basket Rovello Porro promosso dalla serie D. Le tre formazioni lariane sono state inserite nel girone Ovest A . Quest'anno le 44 squadre iscritte sono state divise in 4 gironi da 11 e la regular season dovrebbe partire il 24 settembre. Al termine 26 squadre accederanno alla nuova C unica mentre ben 18 retrocederanno.

Da segnalare che la Virtus Cermenate e il Rovello Porro hanno confermato alla loro guida rispettivamente Gilberto Spinelli e coach Luca Rossini mentre nuovo tecnico in casa Gorla la cui direzione è stata affidata all'esperto Guido Saibene.

Girone: OVEST A

000467 BASKET VENEGONO - VENEGONO SUPERIORE (VARESE)

000233 POL. VAREDO - VAREDO (MONZA BRIANZA)

036137 BASKET ROVELLO - ROVELLO PORRO (COMO)

054681 VARESE ACADEMY - VARESE (VARESE)

002406 VIRTUS PALL. CERMENATE - CERMENATE (COMO)

004551 U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. - MARNATE (VARESE)

000839 O.SA.L. NOVATE - NOVATE MILANESE (MILANO)

000965 TEAM ABC CANTU' - CANTU' (COMO)

025656 CMT Virtus Luino - LUINO (VARESE)

025663 G.S. CASORATESE - CASORATE SEMPIONE (VARESE)

003282 C.S.C. BK CUSANO - CUSANO MILANINO (MILANO)

Girone: OVEST B

052115 PALL. CERRO MAGGIORE - CERRO MAGGIORE (MILANO)

006279 BASKET SANMAURENSE PAVIA - PAVIA (PAVIA)

046286 AIRONI PALL. ROBBIO - ROBBIO (PAVIA)

028107 BASKET LEGNANO 91 - LEGNANO (MILANO)

016339 PALLACANESTRO TROMELLO - TROMELLO (PAVIA)

046273 SETTIMO BASKET - SETTIMO MILANESE (MILANO)

050046 BOCCONI SPORT TEAM - MILANO (MILANO)

000522 BASKET CORSICO - CORSICO (MILANO)

017132 MILANOTRE BASKET - BASIGLIO (MILANO)

000809 OPERA BASKET CLUB - OPERA (MILANO)

055762 NOW ACADEMY VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA)

Girone: EST C

000520 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA - GORGONZOLA (MILANO)

003837 FORTITUDO BUSNAGO - BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

003147 SERIANA BK 75 - NEMBRO (BERGAMO)

055514 MI GAMES MILANO - MILANO (MILANO)

051321 9care ROMANO BASKET - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

000106 PALL. MILANO 1958 - MILANO (MILANO)

015876 CARPE DIEM CALOLZIOCORTE - CALOLZIOCORTE (LECCO)

046215 BOTTANUCO BASKET - BOTTANUCO (BERGAMO)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

025621 VIRTUS PALL. GORLE - GORLE (BERGAMO)

016366 TEAM 86 BK VILLASANTA - VILLASANTA (MONZA BRIANZA)

Girone: EST D

002435 PENTAVAC CHIARI - CHIARI (BRESCIA)

006272 MANERBIO BASKET - MANERBIO (BRESCIA)

055782 YES BASKETBALL GUSSAGO - GUSSAGO (BRESCIA)

014157 OSPITALETTO BASKET - OSPITALETTO (BRESCIA)

050076 GILBERTINA SORESINA - SORESINA (CREMONA)

050003 SAN PIO X MANTOVA - MANTOVA (MANTOVA)

052110 NBB MAZZANO - MAZZANO (BRESCIA)

052092 JUNIOR BASKET CURTATONE - CURTATONE (MANTOVA)

100341 ROBUR ET FIDES SOMAGLIA - SOMAGLIA (LODI)

016359 BASKET CASALMAGGIORE - CASALMAGGIORE (CREMONA)

039082 VIADANA BASKET - VIADANA (MANTOVA)