Basket lariano Cermenate e Gorla Cantù debutteranno entrambe sabato 6 marzo

Basket lariano in Gold Virtus al via in casa contro Busnago, in Silver Team Abc parte da Cusano Milanino

Novità importanti per due società del basket lariano, Virtus Cermenate e Gorla Cantù che conoscono il loro nuovo cammino rispettivamente nei campionati di C Gold e C Silver. Il comitato Fip lombardo nelle ultime ore infatti ha diramato i nuovi calendari (per ora ancora provvisori) relativi ai campionati Gold e Silver che ora attendono l’ufficializzazione ma che scatteranno nel weekend del 6-7 marzo 2021.

Campionato C Gold: Virtus debutto in casa con Busnago

Nel campionato C Gold l’unica portacolori nostrana è la Professional Link Virtus Cermenate di coach Gilberto Spinelli che, inserita nel girone B, debutterà in casa alle ore 21 sabato 6 marzo contro Busnago. la regulra season si chiuderà il 29 maggio per poi lasciare posto a una seconda fase ad orologio.

Questo il suo cammino completo in regular season della Virtus

1° turno Virtus Cermenate-Busnago (andata 6/3, ritorno 21/4)

2° turno Bocconi Milano-Virtus Cermenate (andata 14/3, ritorno 21/4)

3°turno Pall. Milano-Virtus Cermenate (andata 20/3, ritorno 28/4)

4° turno Virtus Cermenate-Lissone (andata 27/3, ritorno 8/5)

5° turno Social Osa Milano-Virtus Cermenate (andata 31/3, ritorno 15/5)

6° turno Virtus Cermenate-Desio (andata 7/4, ritorno 23/5)

7° turno Libertas Cernusco-Virtus Cermenate (andata 10/4, ritorno 29/5)

Campionato C Silver: Gorla Cantù al via da Cusano

Anche in serie C Silver un’unica portacolori nostrana che è il Gorla Team Abc Cantù di coach Sergio Borghi inserita nel girone C e che esordirà sabato 6 marzo a Cusano Milanino mentre debutterà in casa (al PalaFrancescucci di Casnate) venerdì 12 marzo contro il Gorgonzola. Dopo la prima fase regolare che si chiuderà il 28 aprile seguirà una fase a orologio e quindi playoff e playout.

Questo il cammino completo del Team Abc Cantù

1° turno Cusano-Gorla Cantù (andata 6/3, ritorno 7/4)

2° turno Gorla Cantù-Gorgonzola (andata 12/3, ritorno 9/4)

3° turno Garbagnate-Gorla Cantù (andata 19/3, ritorno 16/4)

4° turno Novate-Gorla Cantù (andata 28/3, ritorno 21/4)

5° turno Gorla Cantù -Morbegno (andata 31/3, ritorno 28/4).