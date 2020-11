Basket lariano, che successone l’incontro online “Emozioni” de Le Bocce

Il basket lariano si sta attivando per far fronte a questo periodo di stop sui campi, con tante iniziative online. Protagonista di una di queste è stata Le Bocce Erba, che ieri sera ha riscontrato un grande successo con il primo incontro sul web, dal titolo suggestivo “Emozioni”. Il meeting è stato organizzato invitando il mental coach Mario Canzi, che ha parlato delle “Emozioni” nello sport a tutti i ragazzi del club erbese. Massiccia la partecipazione degli atleti de Le Bocce, tanto che è previsto il tutto esaurito anche per la seconda parte dell’incontro con Canzi, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Basket lariano, primo incontro con Mario Canzi: invito esteso a tutta la società

Presenti anche alcuni rappresentanti della prima squadra de Le Bocce di serie C, a cominciare dal coach Mauro Tagliabue, che ha sottolineato: “È stata davvero un’interessante video call, estesa a tutta la società visto l’ospite d’eccezione quale Mario Canzi, ex allenatore, grade amico da sempre della nostra società. Mario ora fa il mental coach e si è reso disponibile per questi due interventi”.

Tagliabue parla anche del momento vissuto dalla sua prima squadra: “Ovviamente ci siamo fatti tutti una ragione di questo nuovo, giusto stop. Abbiamo così fatto una call anche con la squadra di serie C e con il nostro preparatore: è stato un piacere rivedere tutti i giocatori, che ho trovato bene. Rispetto alle giovanili, che seguono un programma di lavoro a distanza in gruppo, i senior sono liberi di svolgere un piano di allenamento individuale come meglio credono. Sicuramente, ci ritroveremo ancora a breve online, con la speranza di rivederci presto sui campi”.

Non prima di inizio 2021, però? “Già si parla di ripartire a febbraio. La mia è una speranza: vorrebbe dire che la situazione è davvero migliorata di molto e che si potrà tornare in campo almeno per allenarsi. Questo è l’augurio che si fanno tutti”.