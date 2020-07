Basket lariano coach Ettore Messina incontra on line tutti gli allenatori

Basket lariano bella iniziativa del CNA Lombardia per sabato 4 luglio alle ore 15.

Basket lariano tema trattato: “Miglioramento dei fondamentali tecnici individuali nei settori giovanili”

Appuntamento da non perdere per tutti gli allenatori anche del basket lariano. Domani sabato 4 luglio il CNA regionale Lombardia ha organizzato sulla pagina Facebook del CRL alle ore 15 un incontro in diretta con Ettore Messina, il celebre coach dell’Olimpia Milano oluridecoarto in Italia ed in Europa, che sarà protagnista di una riunionetecnica sul tema:

Miglioramento dei fondamentali tecnici individuali nei settori giovanili :

cosa guardare quando si allena , cosa e come correggere.

L’occasione per tutti i tecnici e allenatori nostrani di ogni categoria per confrontarsi con un numero uno quel è Ettore Messina con la possibilità di rivolgere anche domande sugli argomenti trattati.