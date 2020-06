Basket lariano coach Marco Rota è stato confermato ad Appiano Gentile

Basket lariano in fermento il mercato degli allenatori nostrani.

Basket lariano ancora in dubbio panchina e categoria a Rovello Porro

Dopo il lungo stop si muove il basket lariano e si incomincia a muovere anche il basket mercato. Soprattutto in fermento il mercato degli allenatori nostrani che ha già visto alcuni colpi importanti. La prima a muoversi è stata la Virtus Cermenate che ha deciso di chiudere l’era di Max Mazzali per aprire quella di Gilberto Spinelli suo vice. Il giovane tecnico canturino dopo 5 anni da assistente assume con piacere il ruolo da capo allenatore: “Un segno di continuità che corona un percorso che ho avviato da tempo con la Virtus. Sono davvero contento perchè la società crede in me”.

Ancora da capire se la Virtus Cermenate farà la C Silver o la C Gold. Dove sicuramente ci sarà il Gorla Cantù che ripartirà confermando alla sua guida l’head coach Sergio Borghi. Ancora da stabilire categoria e panchina al Rovello Pirro che sicuramente si autoretrocede o in Silver o addirittura in D: in dubbio la permanenza di coach Matteo Bonassi. In C Silver si muove Le Bocce Erba che riparte confermando coach Mauro Tagliabue per la prima squadra ma ha inserito nel suo settore giovanile un nome di alto livello come quello di Manuel Cilio reduce dall’esperienza in serie B a Teramo: “Avevo voglia di ripartire allenando i giovani dopo che a Teramo ho vissuto una grande esperienza ma senza lavorare nel giovanile dopo 17 anni. Ora sono felice di aver accettato l’offerta stimolante e coinvolgente de Le Bocce Erba una bella e grande realtà del nostro movimento cestistico”.

Chi punta a iscriversi alla C Silver è l’Indipendente Appiano Gentile che dopo aver visto stoppata la sua rincorsa promozione a metà febbraio quando era intesta in serie D ora ha inoltrato la domanda di ripescaggio. Il club appianese resta in attesa di una risposta favorevole dalla federazione ma intanto ha confermato alla sua guida coach Marco Rota: “Sono davvero contento di rimanere ad Appiano Gentile . Non ho avuto alcun dubbio ad accettare la riconferma dopo l’ultima bella stagione che purtroppo si è conclusa sul più bello lasciandoci l’amaro in bocca”.

In campo femminile invece non si sa ancora se il Basket Mariano Comense si iscriverà in serie B e ripartirà da coach Luca Visconti mentre in C sicura la conferma di Dionigi Cappelletti al S. Ambrogio Mariano. Certa invece la partenza dal Basket Como di coach Andrea Bernasconi. In C potrebbe iscriversi anche l’Ecostore Villa Guardia che dopo la bella stagione da protagonista ma sospesa anzitempo ripartirà da coach Roberto Cantaluppi.