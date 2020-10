Basket lariano da domani la Virtus Cermenate ospita il Trofeo Malacarne

Basket lariano nel weekend si gioca il tradizionale torneo per squadre di serie C Gold.

Basket lariano al via in questa edizione il team locale, Arcisate, Social Osa e Cernusco, ma con soli 60 spettatori

Nonostante il momento non sia facile fuori e dentro il parquet, il basket lariano si prepara a vivere una manifestazione cestistica sempre molto attesa e sentita. In questo weekend infatti torna il Torneo Renato Malacarne organizzato e ospitato dalla Virtus Cermenate e quest’anno arrivato alla sua 36esima edizione. Al via sabato 17 e domenica 18 ottobre presso il palazzetto di via Montale a Cermenate quattro formazioni di serie C Gold: oltre ai giallobloù locali della ProfessionalLink anche Social Osa, Arsisate Valceresio e Libertas Cernusco.

Questo il calendario del torneo

Domani sabato 17 ottobre le semifinali:ore 18 Social Osa-Valceresio e ore Virtus Cermenate-Cernusco Domenica 18 ottobre le finali: ore 16 fianle 3°-4° posto, ore 19 la finalissima. Posti in tribuna limitati a 60 unità