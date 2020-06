Basket lariano da mercoledì 17 giugno al via gli allenamenti e sabato 20 la festa di fine stagione on line

Basket lariano la Virtus Cermenate è pronta a tornare in campo.

Basket lariano intanto oggi è iniziato anche il Summer camp 2020 che proseguirà fino al 28 agosto

Nel panorama del basket lariano chi si è attrezzata per ripartire con il passo giusto è la Virtus Cermenate. Oggi lunedì 15 giugno infatti è iniziato il Summer camp – Estate per cambiare, il nuovo progetto della Virtus in collaborazione con Luda, che offra la possibilità a bambini e ragazzi di trascorrere l’estate facendo attività che siano veicolo di apprendimento in un clima di collaborazione e sperimentazione, con una grande attenzione alla tutela della salute e all’avviamento dell’autonomia. Il camp resterà attivo fino al 28 agosto. Ma da mercoledì 17 giugno torneranno ad allenarsi anche tutte le squadre del club gialloblù che in questi giorni ha igienizzato e sanificato tutte le sua strutture. Domani la società si dedicherà alla formazione dei volontari ed allenatori. Da mercoledì si fa tornerà quindi a fare pallacanestro con tutte le squadre giovanili. Le belle notizie in casa gialloblù non sono finite perché per sabato 20 giugno è in programma la festa di chiusura della stagione sportiva, Una festa speciale, la prima Festa online della Virtus con giochi fisici e di abilità, un super quiz, giochi e gare… e tanto divertimento!