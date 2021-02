Basket lariano dopo il Tavernerio anche la Pallacanestro Como rinuncia alla serie D

“Pallacanestro Como comunica la decisione della società, presa alla luce del protocollo allenamenti, di quello gare, e della condivisione con la squadra, di non confermare alla FIP l’iscrizione al campionato di serie D per la stagione corrente, qualora la fip Lombardia decidesse di fare partire il campionato. Tutto questo per varie ragioni che vanno da quelle organizzative a quelle strutturali ed economiche, oltre a quella più importante ossia che, ad oggi, la società pensa che non ci siano ancora le condizioni per svolgere in sicurezza Totale l’attività di un campionato regionale senior dilettantistico come la serie D e di conseguenza anche salvaguardare il benessere delle famiglie di atleti e staff. Ringraziamo atleti e staff che hanno condiviso le scelte e ci auguriamo di rivederci in tempi migliori.