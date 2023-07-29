Basket lariano è ufficiale: GS Villa Guardia ripescato in Divisione regionale 1 con altre 5 squadre nostrane
La Federazione ha definito i raggruppamenti del campionati maschili 2023/24
Basket lariano: la Federazione ha definito i raggruppamenti del campionati maschili 2023/24.
Basket lariano: nel girone centro D oltre a GSV inserite anche Inverigo, Erba , Cucciago e Appiano mentre nel girone Centro C il Cabiate
Ora è ufficiale saranno ben sei le rappresentanti del basket lariano che parteciperanno al campionato di Serie D , o meglio di Divisione Regionale 1 maschile 2023/24. Nelle ultime ore infatti è arrivata l'ufficialità del ripescaggio del GS Villa Guardia che va così ad aggiungersi nel girone Centro D al Cucciago Bulls alle retrocesse Le Bocce Erba e Indipendente Appiano Gentile oltre alla neopromossa Gigante Inverigo. La sesta portacolori nostrana la Pallacanestro Cabiate di coach Paolo Orsi è stata invece inserita nel girone Centro C.
Girone: CENTRO D
001820 SPORTIVA SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)
050597 IL GIGANTE INVERIGO - INVERIGO (COMO)
007661 CASA DELLA GIOVENTU' ERBA - ERBA (COMO)
030587 G.S.GIOVANILE CIVATESE - CIVATE (LECCO)
035321 BASKET NIBIONNO - NIBIONNO (LECCO)
000461 MANDELLO LARIO - MANDELLO DEL LARIO (LECCO)
054978 BLACKCOURTH BK CUCCIAGO BULLS - CUCCIAGO (COMO)
002986 G.S. VILLAGUARDIA A.S.D. - VILLA GUARDIA (COMO)
002404 INDIPENDENTE APPIANO - APPIANO GENTILE (COMO)
003469 ARS ROVAGNATE - LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)
000876 MORBEGNO 70 - MORBEGNO (SONDRIO)
008280 BASKET CLUB TIRANO - TIRANO (SONDRIO)
Girone: CENTRO C
028157 MASTERS CARATE - CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
047897 A.S.D. MOJAZZA - MILANO (MILANO)
012575 Basket Seregno - SEREGNO (MONZA BRIANZA)
001856 U.S. S.ANTONINO CENTRO - NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)
012588 ARDENS SEDRIANO - SEDRIANO (MILANO)
000455 C.M.B. RHO - RHO (MILANO)
030507 PALL. CABIATE - CABIATE (COMO)
006560 ARDOR BOLLATE - BOLLATE (MILANO)
018039 NUOVO BASKET GROANE 2005 - LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)
002427 GS BK PADERNO DUGNANO - PADERNO DUGNANO (MILANO)
001958 BRESSO BASKET - BRESSO (MILANO)
054943 POB Binzago 2017 - CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)
Girone: OVEST A
008274 TREZZANO BASKET - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)
001212 ROZZANO PRO LOCO - ROZZANO (MILANO)
003808 US S. GIOVANNI BOSCO - ABBIATEGRASSO (MILANO)
051538 TIGERS MILANO - MILANO (MILANO)
007148 EBRO BASKET MILANO - MILANO (MILANO)
051623 BASKETOWN MILANO - MILANO (MILANO)
002617 VIRTUS BINASCO - BINASCO (MILANO)
009139 TUMMINELLI ROMANA - MILANO (MILANO)
000814 S.PIO X MILANO - MILANO (MILANO)
052737 POLISP. GAREGNANO 1976 - MILANO (MILANO)
052877 CUS MILANO - MILANO (MILANO)
000316 LEONE XIII - MILANO (MILANO)
Girone: OVEST B
018045 BASKET MASTINI TURBIGO - TURBIGO (MILANO)
002822 G.S. BASKET LONATE - LONATE POZZOLO (VARESE)
051857 DRAGHI GORLAZY - GORLA MAGGIORE (VARESE)
010542 POL. DAVERIO - DAVERIO (VARESE)
002449 CISTELLUM CISLAGO - CISLAGO (VARESE)
000883 G S ANTONIANO BUSTO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)
047882 ASD CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL - CORBETTA (MILANO)
002736 BK PLAYERS MARCALLO CON CASONE - MARCALLO CON CASONE (MILANO)
000109 ROBUR ET FIDES VARESE - VARESE (VARESE)
002601 PALL. CASTRONNO - CASTRONNO (VARESE)
000464 B.C. ARLUNESE - ARLUNO (MILANO)
044410 A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)
Girone: EST E
004564 GAMMA SEGRATE - SEGRATE (MILANO)
001007 DI. PO. VIMERCATE - VIMERCATE (MONZA BRIANZA)
018157 CM Basket 84 - CASSINA DE' PECCHI (MILANO)
038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA ASD - CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)
054479 MALASPINA SPORT TEAM - MILANO (MILANO)
005424 ASA CINISELLO - CINISELLO BALSAMO (MILANO)
003762 ALMENNO BASKET - ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)
000329 BASKET AGRATE - AGRATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
001452 FORZE VIVE - INZAGO (MILANO)
002996 RONDINELLA SESTO 1955 - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
002874 BASKET BIASSONO - BIASSONO (MONZA BRIANZA)
034985 BASKET MELZO - MELZO (MILANO)
Girone: EST F
054920 Pallacanestro Monteclarense - MONTICHIARI (BRESCIA)
042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO - TREVIGLIO (BERGAMO)
052642 NEW BASKET PISOGNE - PISOGNE (BRESCIA)
001100 S A S PELLICO - VEROLANUOVA (BRESCIA)
014104 BASKET 86 CARAVAGGIO - CARAVAGGIO (BERGAMO)
050972 VIRTUS DESENZANO - DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA)
005415 TAZIO MAGNI GUSSOLA - GUSSOLA (CREMONA)
027487 SAREZZO - SAREZZO (BRESCIA)
042051 POL. BREMBATE SOPRA - BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)
003146 EXCELSIOR BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)
054508 TRENZANO BASKET - TRENZANO (BRESCIA)
052489 RIVER BASKET ORZINUOVI - ORZINUOVI (BRESCIA)