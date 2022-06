Basket lariano i brianzoli Del Pero e Chinellato pronti a debuttare ai Giochi del Mediterraneo

Basket lariano ufficializzate le nazionali italiane under23 per il torneo 3 contro 3 in Algeria.

Basket lariano per i due canturini l'esordio nella 19esima edizione della kermesse è previsto giovedì 30 giugno

Il basket lariano si prepara a fare il tifo per due cestisti nostrani all'edizione numero 19 dei Giochi del Mediterraneo che si giocano in Algeria con le nazionali italiane Under23 al torneo 3 contro 3. Il torneo vedrà infatti in campo con l'Italia femminile la canturina Beatrice Del Pero inserita nel girone B con Egitto, Tunisia e Francia. Match d'esordio il 30 giugno contro l'Egitto a cui seguirà poco dopo la seconda gara contro la Tunisia. Infine l'Italia chiuderà il girone eliminatorio venerdì 1 luglio in serata contro la Francia. Da sabato 2 luglio si giocheranno i quarti di finale mentre domenica 3 si disputeranno le semifinali, le finali per le medaglie e tutte le finaline di colazione. Ricordiamo che nella nazionale italiana maschile Under23 che partecipa ai Giochi del Mediterraneo è stato convocato tra i 4 moschettieri azzurri anche il canturino Riccardo Chinellato non nuovo alla maglia azzurra.

Questa la nazionale italiana Under23 femminile ufficiale

Giulia Bongiorno (2000, 1.77)

Beatrice Del Pero (1999, 1.78)

Sara Madera (2000, 1.90)

Giovanna Elena Smorto (1999, 1.78)

Questa la nazionale italianUnder 23 Maschile ufficiale

Riccardo Chinellato (2000, 1.98)

Antonio Gallo (2000, 1.88)

Michele Serpilli (1999, 2.00)

Fabio Valentini (1999, 1.86)