Basket lariano i Cucciago Bulls pronti per i campionati lombardi 2020/21

E’ stata la società più attiva di questa estate post lockdwon nel panorama del basket lariano e ora che la stagione cestistica 2020/21 è cominciata si presenta ai nastri di partenza con un vero esercito di squadre. Stiamo parlando dei Cucciago Bulls del presidentissimo Fabio Borghi che in vista del via dei campionati lombardi 2020/21 si è iscritta in tutte le categorie maschili dalla Prima divisione all’Under13 anche con più squadre potendo schierare anche uno staff tecnico di altissimo livello. Un pool di allenatori di esperienza e competenza assoluta da Massimo Albarti a Luca Visconti, da Francesco Moro a Jonathan Molteni e Andrea Bernasconi.

Ecco le squadre iscritte dei Cucciago Bulls per i campionati 2020/21