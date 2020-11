Basket lariano il club di Erba sempre attivo on line tra allenamenti e incontri a tema

Basket lariano prosegue a pieno ritmo il programma online de Le Bocce Teamwork Project.

Basket lariano mercoledì sul web una serata di “Emozioni” con il mental coach Mario Canzi

Il basket lariano non si vuole fermare davanti a questo secondo lockdown agonistico e seppure a distanza c’è chi come Le Bocce Erba continua a tenere viva passione e attività. Il Le Bocce Teamwork Project infatti sta proseguendo nel suo piano di lavoro online portato avanti in remoto da allenatori ed assistenti in condivisone con i giocatori dei vari gruppi che stanno rispondendo in modo esemplare. I giovani erbesi infatti hanno risposto e continuano a rispondere in maniera incredibile tanto che tutte le sessioni di allenamento vedono il tutto esaurito con i cestisti granata sul pezzo. On line è attivo il settore giovanile Le Bocce ma anche la prima squadra di serie C Silver protagonista nei giorni scorsi di una simpatica “reunion” per tenere compatto il gruppo al grido di “non si molla mai mola mia”.

Proprio nel programma de Le Bocce Teamwork Project per mercoledì 25 ottobre alle ore 20.15 è prevista un’altra bella iniziativa. In un periodo dove le nostre emozioni sono sopraffatte dalle preoccupazioni, dalla tristezza se non addirittura dalla solitudine, ecco che lo staff erbese ha organizzato una serata speciale, un viaggio “sensoriale” tra le EMOZIONI un incontro sul web con il mentale coach Mario Canzi,