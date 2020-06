Basket lariano il GS Villa Guardia ha ormai pronto lo staff tecnico 2020/21

Basket lariano molte le società che si stanno attivando in vista della ripresa agonistica

Basket lariano una squadra di livello che sarà completata a giorni da altri innesti per puntare in alto

Dopo il lockdown forzato dovuto all’emergenza coronavirus il basket lariano prova a rimettersi in moto. Le società incominciano a muoversi e a programmare la ripresa dell’attività in vista della nuova stagione sportiva 2020/21 e tra i club più attivi anche il GS Villa Guardia che per la sezione basket ha in serbo molte novità (tra cui la probabile richiesta di partecipare alla serie C femminile) potenziando il suo staff tecnico. In questi giorni sono annunciati nuovi innesti ma per il momento è già nutrita la squadra di tecnici confermati in casa GSV per il 2020/21 mancano solo gli ultimi nomi per completarla

Sezione Minibasket

Giulia Liusetti

Gabriele Borghi

(più altro istruttore in fase di definizione)

Sezione basket maschile

Fabiano Brenna

Gianluca Lazzaretto

Marco Coira

Lorenzo Beretta

Roberto Cantaluppi

(più altro coach in fase di definizione)

Sezione basket femminile

Roberto Cantaluppi

Marcelli Massimo Fiori

Mauro Borghi

Marta Benzoni

(più altro coach in fase di definizione)

Preparatori atletici

Ernesto Maspero