Basket lariano il marianese Alberto Bellondi: “Stiamo studiando varie ipotesi per la ripresa futura”

Tutto fermo nel basket lariano o quasi. Colpa dell’emergenza covid-19 che ha stoppato definitivamente tutti i campionati regionali e nazionali per la stagione 2019/20. In questo momento critico per lo sport e per la palla a spicchi in cui si attendono indicazioni dalle autorità, scende in campo il presidente del comitato Fip della Lombardia il marianese Alberto Bellondi che ha inviato in queste ore una lunga lettera alle società della regione anche a quelle nostrane. Bellondi ha voluto rincuorare i club seppur senza dare certezze vista l’emergenza, guardando al prossimo futuro auspicando una ripresa in autunno per quella che vuole essere la stagione 2020/21.

La lettera alle società di Alberto Bellondi presidente Fip Lombardia

“Oggi come oggi non abbiamo certezze per quanto riguarda i tempi e le modalità della ripresa dell’attività. Sarebbe bello riprendere gli allenamenti a settembre e l’attività agonistica ad ottobre, ma in questo momento non siamo in grado di fornire date sicure; servirà attendere almeno la fine di maggio per le indicazioni del Governo. A tutti noi piacerebbe tornare in palestra nelle tempistiche abituali con le quali la stagione agonistica riprende ogni anno: sarebbe anche un segnale di ritorno alla normalità. Ma la ripartenza non può prescindere dalla riapertura delle scuole, e anche in quel caso bisognerà capire con quali tempistiche e modalità per verificare come e quando allenarsi, soprattutto con le giovanili. Quel che possiamo fare invece è ragionare per tempo e con la dovuta lucidità sul futuro dei campionati, partendo da una serie di ipotesi che vorremmo formulare alle nostre società senior”.

Se la FIP lombarda non può che aspettare le indicazioni del Governo in merito alla riapertura degli impianti per allenamenti e partite, ha invece facoltà di entrare nel merito dell’ossatura dei campionati 2020/21 per consentire alle società di scegliere quale sarà il livello e categoria a loro più adatto.

“La nostra idea è quella di formulare alcune ipotesi di format dei campionati senior specificando i costi per parametri e altri aspetti di ogni categoria. E poi lasciare che siano le nostre società a decidere in funzione delle loro possibilità quella che considereranno l’opzione più adatta alle loro risorse e ai loro programmi. Ad oggi nessuno può prevedere con esattezza l’impatto economico dell’emergenza coronavirus, ma mai come quest’anno sarà importante che ogni società scelga la sua collocazione facendo massima attenzione alla sostenibilità economica. Le ipotesi che stiamo studiando prevedono che entro fine maggio o al massimo i primi di giugno si possa garantire un quadro dei costi delle varie categorie senior, dalla B alla C Gold alla C Silver, di modo che ognuno possa farsi un’idea in funzione delle regole d’ingaggio. Oppure l’alternativa è quella di ipotizzare una C unica con i costi della Silver: il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione delle società un ampio ventaglio di soluzioni tra le quali scegliere la più adeguata alle rispettive possibilità. Ovviamente nessuno vuol tarpare le ali alle ambizioni dei club lombardi, però più che la categoria da disputare l’aspetto principale è legato alla possibilità di rispettare gli impegni in base al budget disponibile. Lasceremo ampia facoltà di riposizionamento anche nell’ottica di una stagione nella quale la cancellazione da parte della FIP nazionale dei costi di riaffiliazione ed iscrizione dà ulteriore facoltà di scelta senza vincoli. Ovviamente non sono nella posizione per obbligare nessuno: la mia è una esortazione a sfruttare questo momento di difficoltà generale e trasformarla nell’opportunità di scegliere il livello più adatto alle proprie possibilità economiche ed organizzative per la ripartenza”.

Il presidente Bellondi conclude con un appello alle società affinché questa situazione del tutto straordinaria sia vissuta con la consapevolezza di dover programmare un futuro che poggi su basi solide: “Confido nel buon senso dei dirigenti nel mettere a punto una programmazione oculata e soprattutto garantita dalle opportune coperture economiche. Giusto nutrire ambizioni, a patto che lo si faccia in maniera oculata e con la coscienza delle proprie possibilità in termini di mezzi, impianti ed organizzazione. In questo momento così particolare, attendendo che giungano quelle indicazioni indispensabili per capire quando e in quale modo potremo tornare in campo, bisogna che i presidenti sappiano scegliere con lungimiranza le strategie future da seguire per garantirsi una prosecuzione durevole dell’attività dei rispettivi club. Ciascuno deve avere la capacità di valutare bene le proprie possibilità e scegliere la categoria più adeguata ad esse”.

